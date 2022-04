Az első és legfontosabb lépés az életmódváltás. Ha valaki tartósan szeretné megtartani az alakját, akkor gyökeres változásokra van szüksége, nemcsak a mozgást, de az étkezést tekintve is.

– Ahhoz, hogy valaki hosszan tartó eredményt érjen el, mindenképp oda kell figyelnie az étkezésére. Létezik az úgynevezett kalóriadeficit, ami azt jelenti az energiaszükségletnél kevesebb kalóriát kell bevinnie hosszú távon. Amennyiben sikerül ezt elérni, és az energiabevitel nem fedi a kalóriaszükségletet, a szervezet elkezdi a szövetek lebontását, vagyis megindul a fogyás. Ehhez a legjobb szakértő segítségét kérni – mondta Hamuza Semugooma személyi edző.

A megfelelő mennyiségű kalóriabevitelhez dietetikus segítségét is lehet kérni, de az interneten már több olyan oldal található, ahol könnyedén kiszámolható a bevitt kalóriák száma. Fontos azonban a megfelelő mennyiségű, változatos étrend bevezetése, valamint kerülni szükséges az egészségtelen gyorsételeket és az édességeket.

– Fontos megjegyezni, hogy nemcsak az ételekre, de az italozási szokásokra is érdemes odafigyelni. Itt a borvidéken sokan fogyasztanak rendszeresen alkoholt. Lehet, hogy nem sokat, de ez sem segíti a fogyást, mivel az alkoholban sok a kalória, a cukor, amit nehezen bont le a szervezet – emelte ki az edző. A legjobb, ha kerüljük az alkoholt és az édes, szénsavas italok fogyasztását is.

Naponta átlagosan két-két és fél liter az átlagos vízveszteségünk, amit egyensúlyban kell tartanunk a bevitt mennyiséggel ahhoz, hogy egészségesek maradhassunk. Számos pozitív hatása van, ha valaki csak vizet fogyaszt, nem csak a fogyást segíti. – Szintén elengedhetetlen a rendszeres mozgás, ha valaki fogyni szeretne és formába szeretné hozni magát. Érdemes többféle edzésformát váltogatni.

A futás nagyon jó alap lehet, emellett érdemes súlyzós edzést végezni, valamint ezeket mindenképp kombináljuk más kardiós edzésformákkal is. Természetesen az egészségi és fizikai állapotunknak megfelelő testedzést szabad csak választani.

A nők inkább a kardiós edzéseket preferálják, nem mernek súlyzós edzéseket végezni, nehogy túl izmosak legyenek, holott ettől rövidtávon nem kell tartaniuk. Ezzel szemben a férfiak inkább súlyzós edzéseket végeznek, de nekik is fontos, hogy összekapcsolják ezt más edzésformákkal is.

Érdemes futni

A futás talán az egyik leghatékonyabb módja annak, ha súlyfelesleget szeretnénk leadni. A legjobb benne, hogy nemcsak edzőteremben, de futópályán, sőt akár a természetben is végezhetjük segédeszközök és drága fitneszgépek nélkül is. Számos pozitív hatása van, ha valaki erdőben vagy parkban fut, például hihetetlen mértékben csökkenti a stresszt a környezet és a sport is.

Nemcsak a mozgás öröme miatt éri meg futni, ha valaki rendszeresen teljesít hosszabb távokat, akkor csökken a fáradékonysága és nő a terhelhetősége, az állóképessége. Az életminőség javul, és a rendszeresen futni járók könnyebben megtartják a súlyukat is. Külön kiegészítőkre nincs szükség, mégis érdemes jó minőségű futócipőt vásárolni.