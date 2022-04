A közelmúltban több vadbaleset is történt a megyében. Ma kora reggel a 6-os főúton egy kakasdi férfi ütött el egy őzbakot, a balesetről itt olvashat bővebben. Hétfőn két vadelütés is történt, melyekről itt adtunk hírt.



A jó idő beköszöntével megkezdődtek a mezőgazdasági területeken a tavaszi munkálatok. Ezeken a földeken a tél folyamán jelentős számú vad, főleg őz talált táplálékot, menedékhelyet és nyugalmat. Ezek az állatok most a földművelő gépektől gyakran megriadva menekülnek még a nappali órákban is, éjjel pedig a megszokott helyükre szeretnének visszatérni. Sok esetben ezt csak úgy tudják megtenni, hogy átkelnek a közutakon.