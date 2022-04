A tegnapi napon két voksot adhattak le az állampolgárok az országgyűlési választással kapcsolatban. Egyiket a lakóhely szerinti helyi jelöltre, a másikat pedig a pártlistára. A harmadik szavazólapon a gyermekvédelmi népszavazás kérdései voltak találhatóak.



Cikkünk zárásakor érkezett legfrissebb adatok alapján az idei választáson Tolna megyében a választópolgárok 68,15 százaléka járult az urnákhoz, ez valamivel kevesebb, mint az országos részvételi arány (69,51 százalék). Szekszárdon a szavazásra jogosultak több, mint 75 százaléka voksolt. Itt a 21-es szavazókörben 81,23, a 9-esben 83,44 százalékos volt a részvételi arány, a 32. számúban viszont csak 68,74 százalék. A bonyhádiak közel 72, a paksiak több, mint 76 százaléka adta le szavazatát. Dombóváron 65 százalék szavazott, Tamásiban 67,5. A kisebb települések közül Murgán a szavazópolgárok 76,5 százaléka élt szavazati jogával, Dúzson 62 százalékuk, Csibrákon nem egészen 51,6 százalék.



A végeredményt a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása, és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg. Az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 9-én, a választás országos eredményét pedig legkésőbb április 22-én hirdetik ki.



A hajnali 02:00 órás eredmények alapján – mindhárom megyei választókerületben (vk) a szavazatok 98 százalékos feldolgozottság mellett – a FIDESZ-KNDP pártszövetség regnáló parlamenti képviselői kaptak ismét bizalmat. A 1-es vk-ban Horváth István a voksok 56,2 százalékát (22 068), a bonyhád-dombóvári vk-ban Potápi Árpád János a szavazatok 63,3 százalékát (23 473) gyűjtötte be, míg a tamási-paksi választókerületben Süli Jánosra az érvényes szavazatok 63,9 százaléka (24 132) érkezett.

Este nyolc után, ahogy érkeztek egymás után telefonon a szavazókörökből az eredmények, úgy vált egyre vidámabbá a hangulat Szekszárdon a Fidesz Hunyadi utcai irodájában. Egyre többször csattant fel a taps, mert a számok azt mutatták, hogy Horváth István, a Fidesz-KDNP itteni országgyűlésiképviselő-jelöltje mind több szavazókörben szerezte meg a szavazatok nagyobbik hányadát.



– Bizakodó voltam, mert visszatekintve az elmúlt tizenhat évre, mióta először országgyűlési képviselő lettem, mindig együtt éltem településeimmel, mindegyiket otthonomnak tekintettem, s gondolom, a választók ennek alapján döntöttek – mondta a képviselő. –A győzelem siker, de feladatot is jelent az ember számára. Növeli sikerünk értékét, hogy a szomszédban háború van, és még nem ismerjük, mik lesznek azok a gazdasági változások, amelyeket okoz, de felelősséggel tartozom a választópolgároknak, hogy azok az ígéretek, elképzelések, amelyeket a kampány során, s az előző években megfogalmaztunk, a következő években meg is valósuljanak.

Győzelmet köszöntenek a szekszárdi eredményváróban (Fotó: Mártonfai Dénes)

– Minden településnek a saját fejlődése a fontos. A megyeszékhelyen például kellenek olyan beruházások, amelyek az itt lakók köz­érzetét is javítják: így egy tehermentesítő út a Keselyűsi út és az OBI körforgalma között, az ipari park fejlesztése, egy új szülészeti és nőgyógyászati blokk a kórházban, új rendelőintézet, az uszoda befejezése, és hogy az M9-es út érintse Szekszárdot. A választókörzet többi települései sokat fejlődtek az elmúlt négy évben. A Magyar falu programban középületek, közintézmények újultak meg, a CSOK eredményeként már nincs magára hagyott ingatlan, több fiatal költözött a településekre, s felújították azokat. Iskolák, óvodák, bölcsődék szépültek, épültek. Ezt folytatjuk, hogy a fiatalok újra életet vigyenek a települések életébe.



– Köszönöm a választóknak a hozzájárulást, hogy elfogadták azt a munkát, mit négy évig végeztem. Nem csak én nyertem, hanem nagyon sok képviselőtársam, amelynek köszönhetően újra a FIDESZ-KDNP alakíthat kormányt, és így be tudjuk bizonyítani, hogy most sem csupán felelőtlenül ígérgettünk, hanem megvalósítjuk, amit ígértünk. Folytatódik a paksi erőmű-beruházás is, amelyet semmilyen szankció nem érint – mondta az elsöprő választási győzelmet értékelve Süli János az Erzsébet Nagyszállóban berendezett választókerületi eredményváró központban, ahová este 7 óra után egyre többen érkeztek és egyre felszabadultabban ünnepelték a befutó adatokat. Széles András, a Fidesz választókerületi elnöke a Paks-Tamási és térségi eredményről úgy fogalmazott, meglepetésszerűnek, szép számnak tűnik, de meg kell szolgálniuk a következő négy évben is a választók bizalmát.

Süli János már kora reggel leadta szavazatát (Fotó: Molnár Gyula)

– A legjobb kampány a munka, az a munka, amit az elmúlt négy évben végeztünk – mondta a szavazatok 92 százalékos feldolgozottságánál Potápi Árpád János. A 2. számú választókerület Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje hozzátette, emberfeletti teljesítményt nyújtott mindenki: a kormány, a képviselők, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a határon túli magyarok, mindenki, aki szerepet vállalt az elmúlt időszak feladataiban.



– Természetesen a kampányba minden erőnket beletettük, az utolsó percig hajtottunk. Szeretnék köszönetet mondani minden támogatónak, mindazoknak, akik a Fidesz-KDNP pártszövetség mellé álltak a szavazatukkal. Azoknak, akik nem minket támogattak azt üzenem, remélem, hogy rövid időn belül belátják a tévedésüket, és rájönnek arra, nekünk van igazunk, és a béke, a biztonság és a családtámogatás politikája számukra is előtérbe kerül. És legfőképpen azt, hogy minden bennünket ért támadás ellenére kitartunk nemzetünk mellett – zárta Potápi Árpád János.

Potápi Árpád Jánost ünneplik Bonyhádon (Fotó: Makovics Kornél)

Dr. Harangozó Tamás az 1-es, Szabó Loránd a 2-es, Bencze János pedig a 3-as számú választókerületben második helyen végzett a szavazatok alapján. Az ellenzéki összefogás mindhárom jelöltjét több alkalommal hívtuk telefonon, nyilatkozatot kérve lapunk számára, de vasárnap késő estig egyiküket sem sikerült elérni.



Hatalmas győzelmet arattunk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Bálna rendezvényközpontban tartott eredményváró eseményen vasárnap késő este. A miniszterelnök úgy fogalmazott, még a Holdról is látszik a győzelem mértéke, de Brüsszelből egészen biztosan. A kormányfő mindenkinek megköszönte a győzelemhez vezető áldozatos munkát, beszédében külön köszöntötte a határon túli magyarokat. Mint mondta, így adtak egy esélyt, hogy továbbra is segíthessünk nekik. A kárpátaljai magyaroknak azt üzente, ne féljenek, tartsanak ki, az anyaország velük van.



– Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megszolgáljuk a bizalmat – fogalmazott. A kormányfő köszönetet mondott a több mint 100 ezer önkéntesnek is. – Nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek, akik szeretik a hazájukat – húzta alá a kormányfő.

Ma este van is mire szerénynek lenni – fogalmazott Orbán Viktor. Kiemelte, hogy ez most nem az okoskodás ideje, hanem a boldogság estéje. Annyit talán adhatunk az eszünknek is, hogy elmondjuk, hogy a ma estével a győzelem összes lehetőségét kimerítettük – húzta alá a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy nyertek 2010-ben, a régi választási rendszerben, 2014-ben, amikor külön indult a baloldal, 2018-ban, amikor részlegesen fogtak össze a kormánypártok ellen és most is, amikor az ellenzék teljesen összefogott. „Hiába a taktika, a cselszövés, a végén mindig a szív győz” – vonta le a következtetéseket Orbán, kiemelve: azért nyertünk, mert van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, hogy Magyarország.