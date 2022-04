A ministránstalálkozón résztvevők a nagyböjthöz, valamint a húsvéti szent három naphoz kapcsolódó feladatok megoldásában vetélkedtek egymással. A csapatokat a különböző plébániák ministránsai alkották. A találkozó a ráhangolódó játékok után a feladványok megoldásával folytatódott, melyek között többek között sorrendbe kellett tenni a keresztút stációit, a böjtöléshez kapcsolódóan gyümölcsöket kellett felismerni bekötött szemmel és meg kellett válaszolni a szent három nap liturgiájához kötődő kérdéseket. A vetélkedő után közös ebéd következett.

A programra ellátogatott Felföldi László megyéspüspök is, aki köszöntötte a gyerekeket és további szolgálatra biztatta őket. A program közös szentmisével zárult, melyen a gyermekek szülei is részt vettek. A zárómisét Kovács József máriagyűdi káplán tartotta, aki szentbeszédében tanúságtételre buzdította a ministránsokat a hétköznapokban is, hogy példamutató viselkedésükkel is megmutassák, Krisztust kell szolgálnunk, hozzá tartozunk és mindezt közösségben lehet megélni.

A liturgia végén kihirdették a vetélkedő eredményét, ezúttal a szekszárdi plébánia csapata emelhette magasba a vándorkupát.