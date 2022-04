A növénytársítás alkalmazása nagyon jó arra, hogy elkerüljük a növényvédő szerek használatát a kertben, hiszen ha tudjuk, mi mellé mi kerülhet, megvédik, segítik egymást a szomszédos növények, távol tartják a másiktól a kártevőket, de akár a növekedést is serkenthetik. A nektárban gazdag virágok termesztésével például odacsábíthatjuk a beporzókat a kertbe, a nagy levelű növények pedig árnyékot tudnak adni a kisebbeknek.

Mivel a paradicsomnak számtalan kártevője ismert és a gombás betegségekre is fogékony, bizonyos növénypárosításokkal megóvhatjuk az esetleges károktól és még termékenyebbé tehetjük. Ültessünk a paradicsom mellé például fűszernövényt. A bazsalikom nagyon jó társa a paradicsomnak, mivel számtalan kártevőt képes távol tartani erős illatával. Emellett a jelenlétével a paradicsom ízét is képes javítani.

A snidlinget is érdemes a paradicsommal együtt termeszteni, mert segít távol tartani tőle a levéltetvet, a fonálférget vagy az atkát. Emellett jól is néz ki, finom és egészséges. A fokhagyma segít elűzni a takácsatkákat, emellett az erős illata elriasztja a többi kártevőt is.

A petrezselyem kitűnő talajtakaró. Segíti megőrizni a talaj nedvességtartalmát, így a paradicsom még a forró nyári napokon is biztonságban lehet. Ugyanez igaz a salátára is, ezért tegyünk néhányat a paradicsomtövek közé. Amellett ugyanis, hogy jól is mutatnak együtt, a saláta segít megőrizni a talaj nedvességét, és még a gyomok kialakulását is gátolja.

Soha ne ültessünk paradicsom mellé káposztát, brokkolit, karalábét, illetve a káposztafélékhez tartozó fajtákat, mert lassítják a paradicsom növekedését és fejlődését. A burgonya szintén ne kerüljön a paradicsom közelébe, mert mindkét növény ugyanazokat a kártevőket vonzza, így csak ártanának egymásnak.