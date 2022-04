Idén a hónap közepén – április 17-én – lesz húsvét, jellemzően a munkavállalókhoz már nem érkezik addig fizetés, így abból a pénzből kell gazdálkodniuk, amit a hónap elején kézhez kaptak.

Az üzletekben bőséges a kínálat sonkából – legalább nyolcféle van belőle – tojásból, csokis nyulakból. A húsok közül legolcsóbb talán a füstölt csülök, sok helyen ezen a héten akciósan kínálják kilóját ezer forint körüli áron. Sonkából van füstölt, főtt kötözött 1400 forintért, békebeli füstölt 3000 forintért, nyers, füstölt, kötözött 1500 forintért kilónként, valamint darabolt lapocka, nyersen, főtten, füstölt tarja és a hagyományos házi sonka. Ez utóbbiból a piacokon is lehet vásárolni, 3000 forint körüli áron kilóját. A tojás darabára mérettől függően 45 és 65 forint között alakul, a csokitojás, -nyúl ára pedig leginkább attól függ, milyen márkájúból választunk.

– Nyugdíjasként, két kisgyermek nagymamájaként már az előző hónapban spórolgattam a kis ajándékokra. A két kis unokámnak már megvettem az ajándékot, egy-egy aranyos kis plüss állatfigurát, illetve a nyuszis fészekbe – az udvaron minden évben elkészítjük – gyűjtögettem az édességet, a csokitojásokat – mondta Takács Pálné szekszárdi olvasónk. – Immár hagyomány, hogy az ünnepeket nálunk tartjuk, ha jó idő lesz, akkor az udvaron állítjuk fel a nagy asztalt, ha rossz, akkor a nappaliban ünneplünk. Nálunk ilyenkor mind a két menyem hoz előre elkészített ételeket, de a kötözött sonkát én főzöm, és hozzá a tormát is frissen reszelve adom. Sütemény helyett kuglófot készítek, kakaósat, diósat, a gyerekek is nagyon szeretik – mondta.

Sok kisgyermekes család vásárol az ünnepekre kisnyulat. A fészekbe betett állat nem marad ott sokáig, jön-megy a lakásban, ami pár nap után kellemetlen a családnak. Az állatvédők azt kérik, ne vásároljanak élő nyulat. Vigyék el inkább a gyerekeket egy állatsimogatóba, ha van rá igényük.

Jól mutat a lakásban a díszes tojásfa, sokan a gyerekekkel együtt készítikA húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amelyhez számos népszokás kötődik. Ilyenek a gasztronómiai vagy ajándékozási szokások is. Tavaly áprilisban a magyar háztartások 92 százaléka fogyasztott sonkát, 74 százaléka vásárolt csokitojást, nyulat, 61 százaléka díszítette fel a lakást, 45 százaléka ajándékozta meg szeretteit, 35 százalék festett tojást, 6 százalék vett bárányhúst a Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint. Az ünnepek előtt jellemző az is, hogy elvégezzük a tavaszi nagytakarítást, ami az ablakpucolással és a lakás feldíszítésével is együtt jár.

A húsvét a legtöbb családban nem jelent akkora előkészületet, mint a karácsony, vagyis a lakást nem mindenki dekorálja. Főleg a kisgyermekesek készítenek tojásfát, kiteszik a kis nyuszis, báránykás, kis csibés figurákat. Sokan a tojásokat a gyerekekkel együtt festegetik, mintázzák.