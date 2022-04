A kampánynak vége! A munka folytatódik! – írja Ács Rezső polgármester facebook posztjában. Majd azzal folytatja, hogy a szekszárdi közgyűlés az ÉSZ frakció kezdeményezésére ismételten rendkívüli ülést tart pénteken.

A Bomba Gábor ÉSZ frakcióvezetőtől március közepén érkezett szekszárdi kutyamenhellyel kapcsolatos képviselői indítványnak eleget téve a szekszárdi városvezető ebben az ügyben egyszer már összehívta a közgyűlést. A döntés viszont elmaradt, mivel a napirendet – máig érthetetlen módon – nem fogadták el azok az ÉSZ-es képviselők, akik ezt a fajsúlyos témát éppen a választások hajrájában érezték nélkülözhetetlennek tárgyalni. – Döntés nélkül mentünk haza. Pedig az ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje hosszú utat tett meg ennek az eseménynek a kedvéért. Hiába – írja.

– Félreértés ne essék, fontos kérdés a magára hagyott ebek helyzete. De miért pont akkor? A legrutintalanabb ellenzéki képviselők is több mint két éve vannak az önkormányzat soraiban, és eddig semmi érdeklődést nem mutattak a téma iránt… Illés Tamás képviselő március 28-án egy újabb indítványt továbbított fenti témában a közgyűlés összehívására, melynek ismételten eleget teszek, de nem kívánok asszisztálni az ellenzék újabb bohóckodásához. Nincs kampány időszak! Haladjon a város! – teszi hozzá.

Péntekre valóban összehívta Ács Rezső a közgyűlést, és mint két héttel korábban, a szekszárdi kutyamenhely új helyének kijelölése, mint közfeladatellátási szerződés előkészítése szerepelt a napirenden. De akkor, mert egy másik, a város közvilágításával kapcsolatos előterjesztését a polgármester visszavont, az ÉSZ-es képviselők nem szavazták meg a napirendet.

A most pénteki ülés napirendjén már csak a Tolna megyei Állat és Természetvédő Alapítvánnyal kötendő szerződés szerepelt, ezt Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője terjesztette volna elő, viszont most a Fidesz-KDNP frakció hat tagja és a független tanácsnok nem vett részt a közgyűlésen. Így a közgyűlést vezető legidősebb képviselő, Rácz Zoltán ÉSZ-es képviselő, határozatképtelenség miatt, bezárta az ülést.

Ács Rezső a közösségi oldalon ugyanakkor azt is írja: „Gondolom mindannyian emlékeznek, amikor tavaly december 9-én - szintén ÉSZ-es képviselői indítványra összehívott testületi ülésen – az ellenzéki képviselők közül ketten tették tiszteletüket, majd az előadásuk után színpadiasan távoztak a teremből. Vagy elég a csoportos kivonulásukat említenem pár hónappal azt megelőzően. De volt olyan alkalom is (sajnos nem egy), hogy meg sem jelentek a kihirdetett időpontban, mint például a köztisztviselői illetmények megszavazásának újra tárgyalásakor, miután egy tollvonással áthúzták közel kétszáz hivatali dolgozó idei bérének infláció követését.

Komédia, komédia hátán. Felesleges hangulatkeltések, csúsztatások és méltatlan felszólalások sokasága Szekszárd város patinás épületének demokráciát jelentő közgyűlési termében. A kutyamenhely ügyében természetesen megtettem a szükséges intézkedéseket. Szakértő kollégáim vizsgálják, hogy a jövőben mely helyszínen, milyen ellátással és költségvetéssel tudja a város a négylábú kedvencek helyzetét megoldani."



„Hiába reméltük, hogy végre egy nem bonyolult ügyben, amiben még a polgármesterrel is egyetértünk, sikerül valami megoldást találni. Két hete húzódik a szekszárdi kutyamenhely ügye, ha júniusra nem lesz megoldás, akkor a kutyamenhely csődbe mehet, a városnak pedig jelenleg nincs olyan telepe, ami el tudná végezni ezt a feladatot – írta Bomba Gábor, az ÉSZ-frakció vezetője szintén a facebookon. – Mi, ahogy eddig is, továbbra is nyitottak vagyunk az egyeztetésre, ha van egy jó javaslat, egyébként pedig, mivel többségben vannak, el is tudják dönteni."