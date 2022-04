Az elmúlt években a Magyar Falu Programban nyert el támogatási összegeket, eszközöket a település, mondta Molnár István, Alsónyék polgármestere. Ez nagy segítség volt a településnek, hiszen az ehhez hasonló pályázatoknál nem kellett biztosítani az önerőt, amit a falu nehezen tudott volna kigazdálkodni. A sikeres pályázatok elbírálását eddig segítette a körzet országgyűlési képviselője, Horváth István. A képviselő újraválasztásának azért is örülnek, mert bíznak abban, hogy továbbra is számíthatnak rá. Még ebben az évben, valószínűleg ősszel meghirdetik azt a pályázatot, mely a település és a szomszédos Pörböly szennyvíz hálózatának kiépítését segítené.

– Nem lepett meg az eredmény, tudtuk, hogy a településen és a környéken magas Horváth István országgyűlési képviselő támogatottsága. Szerencsére nemcsak a környéken, de országosan is sikerült célt érni. Mi mindenképp azt várjuk, hogy tovább folytatódik a vidékfejlesztési program, amelynek köszönhetően tovább fejlődhet a településünk, élhetőbbé és megjelenésében is esztétikusabbá válik – mondta Kovács János szedresi polgármester.

Stabil, kiszámítható támogatást várunk a továbbiakban, amit igazából eddig is megkaptunk. Az önkormányzat alapvető működését is segíti Horváth István országgyűlési képviselő – mondta el Heberling Tibor Decs polgármestere. Januárban hét pályázatot adott be a falu vezetése. Tovább szeretnék fejleszteni az óvoda épületét, utcákat és utakat asztfaltoznának, valamint kamerarendszert szintén szeretnének kiépíteni a faluban a beadott pályázatokból befolyt összegből.

Kalaznóról Frei Kovács Mónika, a település polgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy a választások sikerétől pozitív változásokat várnak a település életében. Januárban és februárban hét különböző Magyar Falu Program pályázatot adtak be. Ezek között szerepel a művelődési központ, a polgármesteri hivatal, a ravatalozó, járdák és utcák felújítása, összesen közel 180 millió forint támogatást várnak.

Horváth István segítségére továbbra is számít Őcsény. Fülöp János elmondta, hogy belügyminisztériumi forrásból 20 millió forintra pályáztak, melyet az önkormányzat 9 millió forinttal egészítene ki, és a Bethlen Gábor utcát szeretnék felújítani. Az ott áthaladó mezőgazdasági gépek nagy terhelést rónak az útburkolatra és az ott található ingatlanok erős rezgésnek vannak kitéve. TOP forrásból a könyvtár energetikai felújítását szeretnék megvalósítani. A polgármesteri hivatal épületének belső megújulása pedig szintén a tervek között szerepel.

Pajor Ágnes, kisszékelyi polgármester elmondta, szeretnék, hogy az aprófalvak fejlesztése a továbbiakban is fontos legyen a kormány számára, valamint folytatódjon a Magyar Falu Program. Várják a Top források elérését, jelentős, újabb térségi anyagi forrásokat is remélnek. Készülnek egy átfogó településfejlesztési ciklusra, a terveik között szerepel gyógynövényfarm, naturpark, történelmi sétaút, valamint a helyi strand fejlesztése is.

Egyéniben egyetlen babér termett

A megyénkhez köthető ellenzéki képviselőjelöltek közül egyéni parlamenti mandátumot egyedül Hadházy Ákos szerzett. Nem Tolna megyében indult, hanem Budapesten, azon belül Zuglóban és nyert meggyőző fölénnyel, a szavazatok több mint 53 százalékát megszerezve.

A megyénkben magát megmérettető ellenzéki jelöltek közül senki sem szerzett egyéni mandátumot. Ezzel együtt a DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd közös, országos listáján két Tolna megyei jelölt szerepel befutó helyen. Parlamenti bejutási lehetőséggel rendelkezik a 22. helyen szereplő Harangozó Tamás (MSZP), aki szekszárdi választókerületben a győzelmet megszerző Horváth István mögött végzett. Ugyancsak helyet foglalhat az országgyűlésben a lista 27. helyén található Bencze János (Jobbik), aki a paksi körzetben indult és lett második a nyertes Süli János mögött.