A mostani alkalmat is számítva összesen már tizenhatszoros donor az országgyűlési képviselő. Pedig az elmúlt egy évben több akadály is gördült a véradása elé, hiszen vagy betegség, vagy külföldi utak miatt kellett hónapokat is kihagynia. Most egészségesen, három koronavírus elleni oltással felvértezve örömmel jött, hogy célzottan, irányított véradással közvetlenül segíthesse a szekszárdi nyugalmazott református lelkész, Balázsi Zoltán gyógyulását.



A vér nélkülözhetetlen, mesterségesen nem előállítható alkotóeleme az emberi szervezetnek. Egy alkalommal körülbelül 4,5-5 deciliter vért vesznek le, amely egy felnőtt ember vérmennyiségének nagyjából tíz százaléka. Minden egységnyi levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-koncentrátumot, valamint friss fagyasztott vérplazmát. Innen ered az ismert szlogen: Adj vért és ments meg három éltet.