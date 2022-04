Több évtizedes hagyomány, hogy április vége felé megrendezik Szent György-napi Borünnepet, a Szekszárdi Bikavér Ünnepét. Ekkor hirdetik ki a Szekszárdi Borvidéki Borverseny eredményeit, adják át a díjakat a legjobb borok termelőinek. Így történt ez most szombaton is, immár huszonegyedik alkalommal, Szekszárdon a Babits Kulturális Központ rendezvénytermében.

Az ünnepséget, szintén a hagyománynak megfelelve, a Muslinca kórus nyitotta meg, hajdani vezetőjük, Lányi Péter szerzeményével, majd Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere köszöntötte a borászokat. Elmondta, az idei verseny különleges jelentőségű volt, mert két év kényszerű szünet után most került sor először ismét erre a megmérettetésre. Beszélt arról, hogy a szekszárdi bor nemcsak egy termék, hanem a szekszárdi mitológia talán

legfontosabb darabja. Évszázadok tradíciói hagyták örökül a borászat mesterségének titkait a mai borászdinasztiáknak, hisz az itteni borral vitt hírt

erről a kisvárosról Liszt Ferenc hajdan IX. Pius pápának, és az itteni pinceszerekről, bor ízekről írtak az egykori szekszárdi költők, Garay János,

Babits Mihály, Baka István, és Mészöly Miklós is.

Köszöntötte a borászokat és a szponzorokat Bősz Adrián, a Hegyközségi Tanács elnöke, aki elmondta, továbbfejlesztették a borbírálat szisztémáját, felkérték a VinAgora Nemzetközi Borverseny rendszergazdáit, hogy digitális programjukkal tegyék a 21-ik század színvonalához illő, nemzetközi szintűvé a borversenyt. Így az országban első alkalommal ezen a módon mérték össze a borokat.

Az külön öröm, folytatta, hogy az értékelés során az aranyérmek aránya túllépe a 30 százalékot, ilyen eredményt a borvidéken utoljára hat évvel ezelőtt értek el. Megjegyezte, hogy a legszigorúbban a helyi borbírák ítélték meg a borokat, s így néhány olyan bor is csak ezüstérmes lett, amelyik azóta nemzetközi megmérettetésen még értékesebb díjat kapott. Ez is jelzi, hogy a szekszárdi egy nagyon erős borvidék, s a nemzetközi mezőnyben a most ezüstöt kapott borok is szép eredményeket érhetnek el.

Még az eredményhirdetés előtt értékelte a borversenyt Vesztergombi Csaba, a szervezőbizottság elnöke. A versenyre 46 termelőtől 238 borminta érkezett, ugyanannyi, mint két évvel ezelőtt. Változott viszont az összetétele a boroknak, a fehér és rozé borok aránya nőtt, s a vörösboroké csökkent.

Kevesebb lett a hordós minta, a palackos pedig több, vélhetően azért, mert két kiváló évjárat, a 2017-es és a 2019-es adta a gerincét a benevezett boroknak, s ezek már palackban vannak. A korábbinál több, 37 bort neveztek a Szekszárd Város Bora címért.