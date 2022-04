Van egy harang az országban, amelynek kongása másképp szól mindegyikhez képest. Ez nem más, mint a nagydorogi Szent István római katolikus templom Gulág-harangja. Ennek elkészítését a szovjet kényszermunka táborokat megjárt Zsúnyi Illés kezdeményezte, az elhurcolt és a szibériai táborokban elhunyt politikai és hadifoglyok emlékére. Anyagi támogatással is segítette a terv megvalósulását, majd mások is csatlakoztak hozzá. Azt már sajnos nem érhette meg, amikor is megérkezett Lengyelországból a 420 kilogrammos harang. Felszentelése kereken tíz esztendeje történt, Márfi Gyula veszprémi érsek közreműködésével.

A jubileum alkalmából ünnepi szentmise, megemlékezés és koszorúzás zajlott le vasárnap délelőtt Nagydorogon. A szertartást dr. Nyúl Viktor pasztorális püspöki helynök, Horváth Sándor nagydorogi plébános és Sebestyén-Molnár Árpád a dombóvári plébánia kisegítő lelkésze celebrálta. Sebestyén-Molnár Árpád tíz évvel ezelőtt Nagydorogon volt plébános, jómaga is felkarolta Zsúnyi Illés kezdeményezését. A szentmisén részt vett, majd koszorúzott is Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, országgyűlési képviselő, valamint Fehérvári Tamás, Tolna Megye Közgyűlésének elnöke.

A szertartás után, bent a templomban, elsőként Borbélyné Töttösi Ágnes, a település polgármestere mondott beszédet.

– Településünk számára nagy jelentőséggel bír, hogy itt a Szent István Római Katolikus templomunkban található a Kárpát-medencében is egyedülálló Gulág emlékharang – hangsúlyozta. – Büszkék vagyunk arra, hogy ez a gondolat itt született és e nemes kezdeményezést sikerült településünkön megvalósítani. Közösségi összefogással vállalkozók és magánszemélyek adományaiból, Sebestyén Molnár Árpád plébános úr szervezésében. Közös feladatunk a múlt megőrzése, az emlékek ápolása, ébrentartása, mert jelenünk és jövőnk is csak így lehet! – zárta gondolatait.