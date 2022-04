A fejlődés útjára került a város 2019-ben, látványos eredmények várhatókA városi rang megszerzése óta talán még soha nem volt olyan erős összefogás és közös cselekvés, mint amilyen 2019 októberében és azóta is. Megtisztelő és nagy felelősség ennek a közös igénynek és akaratnak az élére állni – emelte ki ünnepi köszöntőjében Pintér Szilárd polgármester.



– Dombóvár lendületben van. A napokban kezdődött el egy 100 milliós beruházás a PJ TOP-MIX Kft. telephelyén és a bölcsőde fejlesztése, valamint az újdombóvári iskola energetikai korszerűsítése is elkészült mintegy 340 millió forint támogatásnak köszönhetően. Szintén március végén indultak el Dombóváron 150 millió forint értékben útfelújítási, karbantartási munkák. Büszke vagyok arra, hogy olyan folyamat indult el 2019-ben, amely látványos eredményeket hoz. A közeljövő bővelkedni fog beruházásokban – vázolta az elkövetkező időszakot Pintér Szilárd. – Mindezek megvalósításában Potápi Árpád János ország­gyűlési képviselőre is nagyban támaszkodhattunk – hangsúlyozta a városvezető.