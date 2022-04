Többen telefonálnak, hogy az otthon végzett tesztjük pozitív eredményt mutat. A védettek többsége könnyen átvészeli a betegséget, bár kétszer oltottak között középsúlyos esettel is találkoztam. Időben segítséget kért, ezért a korán megkezdett oxigénkezeléssel egy hét alatt túl volt a nehezén. Két héten belül dolgozott – írta a naplójába dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

Amilyen gyorsan romlik egy omikronos állapota, ugyanolyan gyorsan képes felépülni a betegségből. Sokat szelídült a vírus, és éppen ez az, ami könnyelművé teszi a pácienseket.

Bagatellizálják a tüneteket, összetévesztik holmi náthával vagy szezonális allergiával. Hogy még izgalmasabb legyen a helyzet, az influenzaszezon éppen márciusra esett. Az omikron kimutatása különösen az oltottakon nem mindig jár sikerrel. A PCR többször megtalálta a vírust, de olyan esetem is volt, ahol a Covid utáni tünetegyüttes bizonyította, hogy a hörgőgyulladás, hörghurut kevert fertőzése volt.

A légutakban lévő gennyes váladék és a koronavírus együtt gyötörte meg a beteget. Nagyon legyengült, két hétig volt lázas és rekedt. Az eset ellenkezője is megtörtént velem. Nem gondoltam koronásnak a beteget, de erősködött, hogy teszteljem le. Csináltam egy tesztet magam és a beteg megnyugtatására, ami pozitív lett.

– A vírus velünk van és keresi az áldozatait. Jól sikerült céges rendezvényről megtért páciens torka a negyedik nap fájdult meg. Oltott és rendszeresen teszteli magát. Elmondta, hogy a sokadik negatív öntesztelés után, alig hitte el, hogy két csík bújt elő a teszten. A zárt térben megtartott nagy rendezvények, a maszkhasználat eltörlése, az omikron nagy fertőzőképessége és az oltás utáni negyedik hónaptól folyamatosan csökkenő ellenanyagszint kedvez a vírus terjedésének.

– A hétfői rendelés mindig zsúfolt, a szombaton és vasárnap megbetegedettek orvoshoz fordulnak és a hétvégi szülőlátogatás „gondoskodása” is hétfőn csapódik le. Egy ilyen hosszú napon toppant be a következő fuldokló páciens. Középkorú, testes férfi. Autóval jött. Ötödik napja volt lázas, oltatlan. Zihált, szürke, hideg verítékes volt. Válságos állapota miatt, szótlanul vizsgáltam, magamban tartottam a véleményemet.

Tesztje természetesen pozitívra sikeredett. Miért nem hívott mentőt? „Hívtam és mondták, hogy bevisznek, nem mentem be. Itthon gyógyítson meg!”

Megvizsgáltam, kétoldali tüdőgyulladást hallottam. Vércukor 15 felett, oxigén 70 százalékon. Tudtam, hogy kórházi ellátás nélkül kicsi az esélye a túlélésre. Világos volt, hogy hosszas kockázat-elemzésnek nincs értelme. „Ráteszem a jövő havi fizetésemet arra, hogy ha most nem megy be a kórházba, akkor vasárnapra halott lesz. A jövő héten a hirdetőtáblán lesz a neve egy fekete keretes papíron.” A beteg jobban meglepődött a hallottakon, mint én. A sötét jövőtől úgy megijedt, hogy már nem tiltakozott.

Meggyógyult, három héttel később tizenöt kilóval könnyebben, jó színben vásárolgatott. Ő ismert meg, megszólított és többször annyit mondott, köszönöm, nagyon köszönöm. A nyers modort ritkán értékeli a beteg, de vannak olyan kivételes helyzetek, amikor a hosszas magyarázat helyett ezzel tudtam célba érni.

Nem csak maradványtünet miatt járnak vissza a koronások a rendelésre. A koronavírus-fertőzés olyan mértékben legyengítette a páciensek egy részét, hogy az egyik fertőzőbetegségből a másikba esnek. A hasmenést arcüreggyulladás követi, majd hólyaggyulladás következett, miközben az ízületek duzzadtak és fájnak. Fogászati gyulladás jelentkezik, többször bakteriális tüdőgyulladása alakul ki, ami ma is komoly betegség. A fertőzésen átesettek tizedét vesztettük el, a betegség utáni második, harmadik hónapban, miközben mindent megtettünk értük.

– Nálunk minimálisra csökkent az oltási aktivitás. A harmadik oltások felvételét mindenkinek érdemes átgondolni a Covid utáni tünetegyüttes kockázatának mérséklése miatt, mert nagy esetszámú tanulmányok igazolják, hogy oltottakon ritkább a maradványtünet. A vakcinák nemcsak a legjobb védelmet nyújtanak a vírus ellen, de a hosszú távú hatásokkal, szövődményekkel szemben is igazoltan hatékonyak.

A védőoltás hiányának kockázata a súlyos betegség lefolyás mellett a Covid utáni maradványtünet kockázatát is hordozza. Nem lennék nyugodt, ha nem lenne bennem négy védőoltás, amiből az egyik papíron kettőt ér. Amikor fáradt vagyok így is felmerül bennem a kérdés, ez most Covid utáni fáradtság vagy tavaszi fáradság? Eddig még nem volt pozitív tesztem, miközben „kaptam” a vírusból eleget. A tavaly nyári jó tapasztalatok és a szakma szerint a vírus szezonális, a napfény és a száraz levegő nem kedvez neki, fertőzőképessége lecsökken. A következő hónapokban kevés új esettel számolhatunk, de a védekezést továbbiakban is szükséges végezni, mert a vírus nem tűnt el.



Megváltoztatta az életünket– Gyötrő maradványtünetekkel is találkoztam – mondta dr. Kovács Klára. – Háromszor oltott, kétszer Covidos betegem az omikronfertőzés óta fullad, nem bírja a terhelést, tüdő- és kardiológiai CT is volt, mindent rendben találtak, de az élete megváltozott. Milyen vírus az, ami megváltoztatja az ember életét? Jellemző, hogy ami rossz, az tovább romlik a betegen. A kopott térd, fájós váll és csukló beduzzad, nem hagyja pihenni a beteget. Érszűkületes beteg ujjai úgy fájnak, mintha a kutyák rágnák. Van olyan idős néni, akinek az egész testén túlérzékeny lett a bőre. Nem kis fejtörést jelentett a tünet csökkentése, de sikerült.

Másik sokat emlegetett panasz a feledékenység, ami hosszabb-rövidebb ideig sokak életét megkeseríti. A legrövidebb megfogalmazás így szólt: „cetlikkel járok, magamtól is félek, csak altatóval alszom.” Enyhe fertőzés után is gyakran van idegrendszeri és lelki panasz. Még az omikron sem náthavírus, mert az elhúzódó késői szerteágazó tünetek nagyon megkeserítik a beteg életét.