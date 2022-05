A mintegy 15 milliós állami pályázati forrás nem lesz erre elég. Várhatóan az egyházmegyétől is kapnak támogatást, és gyűjtést is szerveztek a hívek között. Pluszfeladat, hogy a megfelelő villámvédelemről is gondoskodni kell.

A lelkipásztor, Véghné Sándor Emma elmondta, hogy március közepén kezdődött a kivitelezés, és a tervek szerint nyár elejére fejeződik be. A toronysisakhoz kétszer nyúltak hozzá az elmúlt száz évben. Egyszer 1947-ben, mert találat érte a háborúban, másodszor 1977-ben, állagmegóvási célból.

A csúcson lévő kakas is javításra szorul, és az alatta lévő gömb is, mely mint a legtöbb toronynál, időkapszula-funkciót is betölt. (Korabeli pénzérméket, újságokat, iratokat szokás beletenni. Ebben is ilyesmik voltak, például egy 1977-es Népszabadság.) Gerjenben 110 az egyházfenntartó családok száma. De nemcsak ők, hanem a falu minden lakója örülhet, ha megszépül a templom.