A füvet nyírni kell, a kiskertet pedig kapálni

Úgy tűnik, a hajnali fagyoktól már nem kell tartani, meleg van, és beindul az élet a kertekben is. Áldás, ha saját kerttel rendelkezünk, azok, akik szeretnek is a veteményesben tevékenykedni, azoknak most kezdődik igazán a munka.

Az eső elősegítette a pázsit sűrűsödését és erősödését, nem véletlenül a leggyakoribb májusi kerti munka a fűnyírás, amit a legtöbben már áprilisban elkezdünk. A megfelelően elvégzett fűnyírás egészségesebbé teszi a füvet, ritkítja a gyomokat, sőt, trágyázza a pázsit talaját, amennyiben szétterítve a gyepen hagyjuk. Arra figyeljünk oda, hogy a fűnyíró pengéi mindig jól ki legyenek élezve. Az éles pengék tiszta vágást ejtenek, míg az életlenek csak tépik, roncsolják a fűszálakat. A metszés elengedhetetlen része a kertészkedésnek, ha pedig eddig még nem tettük meg, akkor a növekvő cserjék, bokrok ágait vágjuk vissza. Nagyon fontos lépés, a növények csak így tudnak fejlődni és ebben az időszakban nőnek a leggyorsabban. A kiskertben is sok lett a munka. Általánosságban elmondható, hogy a vetőmagról történő termesztés azoknál a növényeknél nem szerencsés, amelyeknek hosszú a növekedési idejük. Amiket májusban biztosan vethetünk magról, az a hónapos retek, spenót, sárgarépa, petrezselyem, borsó, rebarbara, mángold, cékla, bab és a salátafélék. Bár magról szinte bármilyen zöldség sikeresen ter­meszthető, a lassabban növekedőket azért mindenképpen érdemes palántaként elindítani. Ha magunk nem bíbelődtünk a palántázással, vásároljunk és ültessük ki még májusban a káposztaféléket, a paradicsomot, a paprikát, a karfiolt, a brokkolit, a dinnyét és a padlizsánt. Mivel már remélhetőleg nem kell fagyokra számítani, itt az idő, hogy kihordjuk a teraszra vagy az erkélyre a növényeket.

Amit mindenképp szem előtt kell tartani, hogy árnyékos, félárnyékos helyre helyezzük csak őket, mivel a legtöbb szobanövény nem viseli jól a tűző napot. Nyári szezonban kéthetente érdemes tápoldatozni őket, valamint a kint hagyott növények locsolásáról sem szabad megfeledkezni.

