– A Barta Autó Cégcsoport neve az elmúlt több mint három évtizedben a sikeres cég szinonimájává vált. Milyen gazdasági évet zártak tavaly?

– A tavalyi gazdasági évünk remekül zárult – mondta dr. Barta Anita. – Bár az új és használtautó-piac óriási változáson ment keresztül, mivel eddig még nem tapasztalt autóhiány köszöntött be az országban és egész Európában, nekünk sikerült kihozni a maximumot a lehetőségekből és a készletünkből az autókereskedelem területén. Belföldi és külföldi eladásaink sikeresen zajlottak le, emellett új partnereket és lehetőségeket tudtunk kiaknázni, köszönhetően annak, hogy csapatommal folyamatosan figyeltük a piacot és hetente döntéseket hoztunk, sokszor felülírva akár az előző heti vagy havi terveket. Az autóspiac jelenleg nagy változásban van, folyamatos mozgásban kell maradni ahhoz, hogy észrevehessük a kínálkozó üzleti lehetőségeket és felelősségteljes döntéseket tudjunk hozni.

– A legtöbb cégnek komoly nehézségeket okozott a járványhelyzet. Önök hogy vészelték át a pandémiát?

– Édesapám, Barta József a magyarországi bezárás előtt hetekkel jelezte, hogy nagy probléma közeleg. Ezt felismerve, cégünk megpróbált felkészülni a bezárásra. Erre az esetre egy protokoll is készült, amit aztán sajnos alkalmaznunk is kellett. A legnehezebb a bizonytalanság kezelése volt vállalatunk életében, amely kihatott munkatársainkra és a cégvezetésre is. Fontosnak éreztük, hogy dolgozóinkkal napi, heti szinten beszéljünk és egyeztessünk a következő lépésekről, és biztosítsuk őket, hogy megoldjuk a helyzetet. Sikerült is és a nyári időszakra már tudtunk újra tervezni. Arra viszont szinte senki nem számított az autós szakmában, hogy az autók hiánycikkek lesznek, folyamatosan drágulnak és a bérautós ágazat óriásit lendül felfelé. Az óvatosságra rendezkedtünk be, és úgy ítéltük meg 2020 nyarán, hogy nem szabad felhalmozni túl sok járművet, pedig az ellenkezőjét kellett volna tenni. Az ősz beköszöntével rohamosan mentek fel az új autók árai és óriás késedelemmel kellett, és kell ma is számolni a chiphiány következtében, amit a pandémia generált.

– Mi volt a leghihetetlenebb esemény ebben az időszakban?

– Egy importőrrel beszéltem még nyár végén, hogy szükségünk lenne egy bizonyos márkájú gépjárműre és azt mondta, hogy novemberre érkezik meg, amit nem akartam elhinni. Előtte ez nagyjából három hét volt. Biztos voltam benne, hogy elnéztek valamit. Aztán két hét múlva jelezte, hogy csak jövő márciusban tudja szállítani az említett autót. Akkor tudtam, hogy minden megváltozott az autós piacon és azonnal gépjárműveket kell beszereznünk, hogy fenn tudjuk tartani a flottánkat. Ezután havonta újabb áremelések történtek, most pedig már csak óriás késedelemmel, árgarancia nélkül tudunk új autót vásárolni. Nagyság tekintetében 900 darabos autós flottaparkkal rendelkezünk Barta Cégcsoport szinten.

– Az utóbbi évben milyen fejlesztések valósultak meg?

– Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a fejlesztésre. Teljesen elmentünk a környezettudatosság és egészségtudatosság irányába: napelemet építettünk a paksi irodánkra, korszerűsítettük a fűtőrendszerünket, felújítottunk, informatikailag jelentősen fejlesztettünk, aminek következtében minimálisra tudtuk szorítani a papírfelhasználást. Flottaparkunkba kizárólag hibrid, plug in hibrid és elektromos autókat vásároltunk. Nagy odafigyeléssel tevékenykedtünk és nagyon sokat fejlődtünk munkaügyi területen is, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy 2020-ban, kisvállalati kategóriában, mint Barta Autó 2000 Kft., paksi kirendeltségünk nyerte el az Év Családbarát Vállalata országos díjat. A díjat odaítélők a pandémiás időszakot vették alapul, ez alapján hozták meg a döntést és választották ki a nyertest, amely nagy örömünkre a cégünk lett. Tavaly hasonló kategóriában a Gróf Széchenyi Család Alapítvány országos fődíját nyertük meg, aminek szintén nagyon örültünk és óriási megtiszteltetés volt.

– Milyen terveik vannak az elkövetkező időszakra?

– Komoly tervekkel kezdtünk neki ennek az évnek is, ugyanis megalapítottuk az Ételintoleranciás és Ételallergiás Gyermekekért és Családokért Alapítványt. Az alapítvány, amely már megkezdte működését, országos szinten fejti ki működését, felhívva a figyelmet az ételek által allergiában szenvedő gyermekekre. A cégcsoport tavaly egy „mentes” üzleti kávézót hozott létre Siófokon, ahol kizárólag egészségtudatos glutén-, tej-, cukor-, tojás-, laktózmentes és egészségszemléletű termékek kapnak helyet. A jövőben célunk az egész cégcsoportban behozni az egészségtudatosságot és a környezettudatosságot.

– Miként érinti a céget a háború és az abból adódó gazdasági recesszió? Hogyan tudnak védekezni ellene?

– A most zajló háború még nagyobb késedelmet és áremelkedést okozott az autóiparban, mely közvetett módon érinti vállalatunkat is. Cégünk főleg Suzuki gépjárművek tekintetében erős. Szerencsére a Suzuki Esztergomban üzemel, és egyes alvállalkozói és beszállítói tekintetében érintett csupán az ukrajnai területen, így egyelőre megfelelő számú hazai autót, Suzukit tudunk bérautós flottánkba biztosítani.

Egészséges táplálkozás a fókuszban – új alapítványt hoztak létre

A komoly múlttal rendelkező autós vállalategyüttes, a Barta Cégcsoport idén alapította meg az Ételintoleranciás és Ételallergiás Gyermekekért és Családokért Alapítványt, amely elhivatott az egészséges táplálkozás és annak fenntarthatósága iránt. Céljuk az érintett családok számára élelmiszerek, illetve anyagi források gyűjtése, új forráslehetőségek felkutatása és támogatók megnyerése az ügy számára. Emellett a kormány törvényalkotói felé is lobbiznak a mentes termékek általános forgalmi adójának csökkentéséért. Az alapítvány egyik első nyilvános akciójában pályázatot írt ki az „Év egészségtudatos vállalata” és az „Év környezetbarát vállalata” cím elnyeréséért kis-, közép-, és nagyvállalati kategóriákban, de különdíjjal jutalmazzák majd az autós vállalatokat is. A pályázati kiírás a részletekkel együtt hamarosan portáljukon is elérhető lesz, és a pályázatokat idén október 3-ig várják. A díjazottakról külső szakemberekkel közösen létrehozott zsűri dönt majd.