A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) által rendezett konferencián valamennyi külhoni magyar párt vezetője részt vett: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, Jankovics Róbert, a HMDK elnöke és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke.

A tanácskozáson Potápi Árpád János kiemelte: a nemzeti oldal történelmi sikert ért el az április 3-i ország­gyűlési választáson, amely lehetővé teszi a tizenkét éve megkezdett nemzeti építkezés folytatását. Hozzátette: örömteli, hogy a külhoni magyarok rekordszámban vettek részt az idei választáson, és elsöprő többségben, közel 94 százalékban a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogatták. Ami egyértelmű visszaigazolás az eddigi nemzetpolitika sikerességét és a folytatás szükségességét illetően – fogalmazott az MTI tudósítása szerint.

Az államtitkár köszönetet mondott a külhoni magyar pártok vezetőinek a támogatásért és együttműködésért. Arra kérte őket: folytassák a közös munkát, hiszen a nemzetpolitikát a jövőben is a külhoni magyarsággal közösen kívánják alakítani. A résztvevők hangsúlyozták: a folytonos és kiszámítható nemzetpolitika a külhoni magyarság megmaradásának legfőbb biztosítéka.

Egyetértettek abban, hogy az elmúlt tizenkét év eredményei – a nemzet újraegyesítése, a nemzetpolitikai támogatások megtízszerezése, a magyar–magyar kapcsolatok újjáépítése, a sikeres nemzetpolitikai programok – példátlan módon megerősítették a külhoni magyar közösségeket és kapcsolatukat az anyaországgal.

Közös célként jelölték meg, hogy 2022-ben, a cselekvő nemzet évében és az azt követő időszakban is folytatódjon ez az irány. Kiemelték: 2022 nemcsak Magyarországon, hanem a teljes Kárpát-medencében a választások éve. Üdvözölték a vajdasági és muravidéki magyarság szerbiai és szlovéniai választásokon elért eredményeit.

Reményüket fejezték ki, hogy a felvidéki magyarság is hasonló sikereket ér majd el a 2022. októberi szlovákiai megyei és települési önkormányzati választásokon, valamint a vajdasági magyarság is sikerrel veszi a következő megmérettetést. Erdély vonatkozásában kiemelték: nagyon fontos, hogy minél többen vallják magukat magyarnak a most zajló népszámláláson, hiszen ettől is függ az erdélyi magyarság jövője. Jelezték: a kárpátaljai magyarság a jövőben is számíthat a Kárpát-medencei magyar közösségek és az anyaország szolidaritására és támogatására.