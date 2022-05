Szinte minden tárgyból jelentkeztek érettségi vizsgára, még ének-zenéből, vizuális kultúrából, vagy médiaismeretből is. Emelt szintű vizsgát legtöbben angol nyelvből tesznek, de van olyan gimnázium, ahol a matematika és az informatika tantárgyra jelentkeztek sokan – jelezte lapunknak Gerzsei Péter. A tankerület igazgatója elmondta, az idei évben írásbeli és szóbeli, illetve gyakorlati vizsgákat is szerveznek. Előrehozott érettségit az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban is lehet tenni.

Emelt szintű vizsgát legtöbben angol nyelvből tesznek

Jellemzően az őszi időszakban népszerűbbek az előrehozott vizsgák, mivel akkor még nincs év végi hajrá, és több befejezett tanévvel rendelkeznek a vizsgákra jelentkezők, akiknek osztályozó vizsgát kell tenniük azokból a tanévekből, amiből még hiányzik az év végi jegy. Továbbra is az idegen nyelv vezet az előrehozott számonkérések körében. Idén májusban és júniusban a 10. és 11. évfolyamos tanulók 245 előrehozott vizsgát tesznek.