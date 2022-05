Sára Judit, a cégcsoport gazdasági vezetője hozzátette, fontos feladatuknak tekintik azt is, hogy az érintett szülők figyelmét felhívják az ételallergia és -intolerancia jellemző tüneteire. Például egy térd- vagy bokafájás sem csupán egy óvodás baleset miatt jelentkezhet a gyerekeknél, akár egy ételallergia is okozhatja – jelezte Sára Judit, a program egyik ötletgazdája, aki maga is érintett.

Mint mondta, hosszú kivizsgálássorozatot követően derült ki róla, hogy glutén­érzékeny. Ezért is fontos, hogy minél többen értesüljenek ezekről az információkról, szerinte ugyanis sokan nem is tudják, hogy érintettek, így gyakorlatilag hosszú időn keresztül mérgezik a szervezetüket.