– Mit jelképez az érmen látható ábra?

– Az érmen a jelkép Aszklépiosz botja, Aszklépiosz a gyógyítás istene az ókori görög mitológiában – válaszolta dr. Cseh Judit. – Az elismerést a kórházi munka melletti kamarai tevékenységért, a Tolna Megyei Orvosi Kamara Etikai Bizottságában végzett munkámért adták.

– Mennyire más ez a munka, mint a hagyományos gyógyítás?

– Szorosan összefügg, hiszen a gyógyítás alapja is az orvos és a beteg kapcsolata. Itt előfordulnak konfliktusok, ezért feladatunk őrködni az orvosi hivatás tisztasága felett. Védjük a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat, elmarasztjuk azokat, akik a szakma erkölcsi szabályait, orvosi esküjüket megszegik. Ennek során a helytelen viselkedés, magatartás, illetve a kisebb szakmai hibák miatt érkezett panaszokat kell elbírálnunk. Ebbe tartoznak az orvos és a beteg, illetve az orvos és az egészségügyi dolgozó közötti helytelen viselkedést kifogásoló bejelentések. Szerencsére a megyében az utóbbiak ritkák. A legtöbb panasz oka a helytelen kommunikáció. Az orvosnak nem mindig van elég ideje, energiája pl. egy nehéz ügyelet során, után a betegnek megfelelően elmagyarázni, hogy mit, miért tesz, a betegnek mit kellene tennie, vagy a beteg nincs olyan állapotban, hogy meg tudja azt érteni. Ezeket a nézeteltéréseket legtöbbször sikerül tisztázni, de előfordul, hogy a panaszoltat figyelmeztetni kell. Komolyabb és nem etikai, hanem szakmai hibákat pedig a népegészségügyi hatóság vizsgálja ki.

– A betegek vagy az orvosok panaszai gyakoribbak?

– Évente tíznél kevesebb esetben fordulnak hozzánk, s szinte minden alkalommal betegek vagy hozzátartozóik.

– Milyen a kórházi esetek miatti, illetve a háziorvosokkal kapcsolatos panaszok aránya?

– Általában nincs nagy különbség a két terület között.

– Segít a döntésben, hogy ön nagy gyakorlattal rendelkező orvos?

– Talán annyiban, hogy nemcsak az átlagember szemszögéből vizsgálhatom az esetet, hanem ismerem a gyógyítók helyzetét is.

– S nem részrehajló? Hallani, hogy az orvos védi az orvost.

– Vigyázok, hogy ne legyek az, mindig mind a két fél szemével próbálom nézni a helyzetet. Egyébként nem én hozom a döntést, hanem a felek meghallgatását követően, zárt tárgyaláson egy bizottság dönt, amelyben jogász is van.

– Itt elmarasztaló ítélet is születhet az orvosokkal szemben. Mi lehet a verdikt?

– Éppen napjainkban újul meg az etikai kódexünk. A jelenleg érvényes szerint ez lehet figyelmeztetés, pénzbírság és időleges vagy végleges eltiltás a hazai orvosi gyakorlattól.

– Főorvos asszony több éve vezeti az etikai bizottságot...

– A héttagú csapatba több mint tíz éve hívtak tagnak. Elvállaltam, s 2016-ban, mert elődöm, dr. Kárpáti Vilmos, a bonyhádi kórház nagy tudású sebészfőorvosa váratlanul elhunyt, engem választottak a helyébe.

Dr. Cseh Judit a kamarai elismeréssel (A szerző felvétele)

Eredetileg pedagógusnak készült

– Anyukám, apukám, testvérem is pedagógus, kicsi koromtól én is mindig az akartam lenni – mondta dr. Cseh Judit. – De a gimnáziumban volt egy biológia-tanárnő, Mezey Mária, aki orvos szeretett volna lenni, de a származása miatt nem lehetett, s ő inspirált, hogy érettségi után az orvosira jelentkezzek. Felvettek, orvos lettem. De a pedagógusvéna ma is működik, szeretem elmondani a betegeknek, hogy mit miért kell tenni, s így könnyebb a gyógyítás. Emellett dr. Bali Ildikó főorvos asszonnyal 2005-ben létrehoztunk egy májbetegklubot – „Együtt a rossz­májúság ellen” –, mely rendezvényein gyakran már több mint félszázan is részt vesznek. A főorvos asszony elmondta, a sport is fontos az életében. Fiatalabb korában futott, félmaratont, maratont, a Balatont is többször átúszta. Jelenleg inkább az alakformálást preferálom, néhány kolléganővel együtt igyekszünk így megőrizni a fittségünket.