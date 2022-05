A „vízi emberekről” – hajósokról, halászokról, vízimolnárokról –, illetve védőszentjükről, Nepomuki Szent Jánosról emlékeztek meg 2019 után idén május 13-án ismét, aki a gyónási titok szentje is. Tolnán 1950-ig volt ilyen ünnep, a tradíciót 2013-ban élesztették újra. Korábban templomi koncert is megelőzte a fáklyás felvonulást, idén ez elmaradt. A misét viszont természetesen megtartották, ahol egyebek mellett a később vízre helyezendő virágokat, koszorúkat is megáldotta Ravasz Csaba plébános.

A mise után a közel százötven fős menet, egyházi zászlók és fáklyások kíséretében, elindult a holtág felé. A ­Bogyiszlóra vezető hídhoz közeli Nepomuki-szobornál Ravasz Csaba fejtette ki gondolatait az emberi beszédről, nyelvről, majd a felvonulók a vízi színpadhoz sétáltak, a bárkáról vízre eresztették a virágokat, koszorúkat, majd megnézték a helyi diákok műsorát. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.