Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, a Fidesz–KDNP-­frakció tagja, egyben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke nyújtott be interpellációt, Bomba Gábort, az Éljen Szekszárd-frakció elnökét kérdezve, hogy mikor számol be, illetve, hogy miért nem számolt be eddig az önkormányzati cégek átvilágításai nyomán indult jogi eljárások eredményeiről.

– Eddig több mint tízmillió forintot emésztettek fel az Éljen Szekszárd-frakció által szorgalmazott átvilágítások, konkrétumokról viszont még nem szóltak, kezdte interpellációját a Fideszes képviselő. „Rettegés lett úrrá a fideszes frakcióban az átvilágítások eredményei miatt! Ütemezetten zajlik a nyomozás! Szekszárdi lakásmutyi miatt Illés Tamás feljelentést tett!” – idézte a képviselő asszony a hangzatos mondatokat, amelyeket különféle fórumokon tett közzé nem csak az ÉSZ-frakció vezetője, hanem frakciótársai is.

Akkor fontosnak tartották – folytatta –, hogy a konkrétumokat nélkülöző témákat politikai érdekeik miatt melegen tartsák. Így Illés Tamás is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Pár hónap múltán ebben az ügyben kért tájékoztatást Harangozó Tamás országgyűlési képviselő a belügyminisztertől, amelyről azonnal hírt adtak. Azt azonban később elfelejtették közölni, hogy a nyomozás lezárult januárban, és eltitkolták az eredményét, miszerint nem történt bűncselekmény.

Bomba Gábor válaszát azzal kezdte, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökeként nyilvánosság előtt számolt be, illetve megpróbált beszámolni a szeptember 30-i közgyűlésen, de megakadályozták. „Azon az ülésen minden egyes jogi eljárással kapcsolatban volt határozati javaslatom, hogy tegyük meg akár a kivizsgálást is, nem csak feljelentést. Akkor – folytatta az ÉSZ-frakció vezetője – a közgyűlés úgy döntött, mivel a sértett a polgármester, csak ő tehet feljelentést.”

Az interpelláló viszontválaszában a képviselő asszony arról beszélt, ezek mind csúsztatások, ismételten nem a kérdésére kapott választ. Bomba Gábor – szokásához híven – nem az érintett témára reagált. Arra kérte az elnök urat: mutasson példát és vállalja, hogy az egykori, politikai hangulatkeltéshez használt híresztelései alaptalan rágalmakká váltak. Tegye közzé az adott téma vizsgálati eredményeit, miszerint nem történt bűncselekmény. Az interpellációra adott feleletet nem fogadta el, viszont az ülésen többségben lévő ÉSZ-es képviselők jóváhagyták frakcióvezetőjük válaszát.

Bomba Gábort idézte beadványában

Az interpellációban idézte Bomba Gábornak azt a mondatát, mely úgy szólt: a fideszes többség megtiltotta az átvilágítás által feltárt jogi eljárások és feljelentések megindítását. Ez egyszerűen nem igaz, mondta Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, hiszen Magyarországon nincsen olyan közgyűlés, amely megtilthatja bárkinek, hogy feljelentést tegyen.

Más ügyben már éltek is ezzel a lehetőségükkel az ÉSZ-esek, közgyűlési felhatalmazás nélkül is. Soha senki nem gátolta az Éljen Szekszárd-frakció átvilágítási szándékait – folytatta, kifejtve, hogy véleménye szerint az ÉSZ politikusai már bevezették azt a gyakorlatot, mely során félinformációk híresztelésével keltik azt a látszatot, mintha büntetőügyek sora indult volna a korábbi önkormányzati ciklusban hozott döntések kapcsán. Az általuk szorgalmazott átvilágítások eredménye szerint azonban nincsenek büntetőügyek. Ezt pedig a frakció eltitkolta.