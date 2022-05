A színész Bonyhádon született, és egészen általános iskola végéig itt is élt, ugyanis középiskolába már Kaposvárra jelentkezett az iparművészeti szakközépiskolába, ahonnan később Budapestre került. A rokonai nagy része viszont bonyhádi és környékbeli, így sokszor jár vissza látogatóba. – Valójában a Facebook-oldalam címe a Vegán Hegylakó, ahol az emberek nyomon követhetik a mindennapjaimat.

Az életmódváltásom kezdetén etikai válságba kerültem, és mondhatni, harcos térítő jelleggel hoztam létre az oldalt. Annak idején még késztetést éreztem arra, hogy mindenkit megváltoztassak, de kis idővel később lehiggadtam. Mondhatni, nagy utat jártam be, mire a belvárosból kikerültem az óbudai hegyre, amit nyilván nem kilométerekben kell érteni. Voltak ismerőseim, akik vegánok voltak, ők mindig a pozitív tapasztalataikról számoltak be, így nyilván engem is érdekelni kezdett a dolog.

Miután jobban beleástam magam a témába, utánaolvastam és dokumentumfilmeket néztem meg, én is emellett döntöttem. A Fáy lakótelepen nőttem fel, mondhatni, panelgyerekként, így amikor rokonokhoz mentünk el látogatóba vidékre, akkor kerültem közelebbi kapcsolatba a természettel, a konyhakerttel – emlékezett vissza a színész. – A kertet mint életteret akkor fedeztem fel igazán, amikor egy Kaposvár melletti kis zsákfaluba kerültem, ahol egy alkotóházban gondozhattam a kertet. Ezek után mikor visszakerültem Budapestre, nem találtam a helyem, úgy éreztem, nem tudnék már egy körfolyosós házban a huszonnyolcadik lakásban élni. Akkor kezdtem el keresgélni, és így kerültem Óbudára, a Csúcs-hegyre.

„Egy kert a hegyen. Egy vegán a kertben. Képek, írások, kísérletek. Egy színész civil játékai.” A művész ezen sorokkal köszönti látogatóit rajongói oldalán, ahol több mint negyvenkétezren követik mindennapjait. Környezettudatos életvitelét képekkel, videókkal és személyes történeteivel színesíti. – Amikor ideköltöztem, még nem volt bevezetve a víz a telekre. Egy házban lakom, ami háromszintes. Finoman szólva nem túl szerencsés a telek elrendezése, de folyamatosan alakítgatom. A ház egyik különlegessége, hogy az itt található mozaikokat mindet én készítettem mondhatni, hulladékokból. Cserepeket, csempéket, barátoktól kapott törött tányérokat és bögréket hasznosítottam ehhez újra.

Azonfelül, hogy környezettudatos és praktikus az effajta újrafelhasználás, úgy vélem, szemet gyönyörködtető is. A vegán életmóddal az életfelfogásom is teljesen megváltozott, nem csak az evési szokásaim. Tény viszont, hogy az ízlésem is sokat változott ennek hatására. A húsos ételeknek vagy a tejtermékeknek például nem is igazán tudom elviselni már a szagát sem. Azt hinné az ember, hogy a vegán konyha végtelenül bonyolult, pedig valójában egyáltalán nem az. Nagyon szeretek új dolgokat kipróbálni és kísérletezni is, amire mindig lehetőséget biztosít.

– A kertemben nagyon sok mindent saját magamnak termelek meg, és nem csak a gyümölcsökre és zöldségekre gondolok, hanem vannak gyógynövényeim is. Az aljnövényzet nem fű, sokkal inkább azt mondanám, hogy gyógyvirágos mező, így van benne cickafark, elvadult menta, citromfű és fűszernövények, mint zsálya, rozmaring, kakukkfű és a nagyon illatos rózsáim, amiket direkt a konyhában használok. Ezekből is teszek el télire, így a befőttek mellett saját teakeverékem is van. A húseredetű ételek elhagyásával nagyon gyors pszichés és fizikai javulást és felfrissülést éreztem. Azóta sokkal jobban ki tudom magam pihenni, nagyon sok pluszenergiám lett, és elkezdtem futni, amit azelőtt el nem tudtam volna képzelni.