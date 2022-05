A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya (12)

vígjáték, 105 perc

Szereplők: Nicolas Cage, Demi Moore, Neil Patrick Harris, Pedro Pascal

Rendező: Tom Gormican

Hivatalos tartalom: Mikor Nicolas Cage saját maga alteregóját játssza, Nicket, akkor szem nem marad szárazon. A zseniális akcióvígjáték méltán fog belépni a kultfilmek sorába. A részben Budapesten forgatott alkotás másik nagyágyúja, Pedro Pascal, aki hatalmasat alakít a lelkes Cage-rajongó szerepében. Kettejük duója pedig egyszerűen frenektikus. A GIGANTIKUS TEHETSÉG ELVISELHETETLEN SÚLYA május 12-től a mozikban!

Megtekinthető:

Szekszárd – máj. 14-18. - 19:30 óra

Paks – máj. 14., 16., 18., 21., 22. - 20:00 óra; máj. 15., 17., - 17:45 óra

Az egér legjobb barátja (6)

animációs kalandfilm, 80 perc

Szereplők: Ondřej Vetchý, Miroslav Donutil, Lukás Pavlásek,

Rendező: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová

Hivatalos tartalom: Az állatok között akadnak olyan példányok, amelyek a történelem során folyton ellenségként tekintettek egymásra, ilyen például a róka és a kis egér esete. Egy szerencsétlen baleset folytán mindkét állat a mennyországban találja magát, ahol legjobb barátok lesznek. Megbeszélik, hogy ez a szoros barátság akkor is tartani fog, ha visszatérnek a Földre. Igen ám, de nem sejtik hogy ellenkező testben térnek vissza az élők közé, a róka egérként, az egér ravaszdi rókaként. Vajon így is kitart a barátságuk?

Megtekinthető:

Szekszárd – máj. 14-15. - 15:00 óra

Paks – máj. 14., 22. - 10:00 óra; máj. 16., 18. - 15:35 óra; valamint máj. 20. - 16:05 óra

Downton Abbey: Egy új korszak (12)

romantikus dráma, 126 perc

Szereplők: Maggie Smith, Hugh Dancy, Nathalie Baye, Imelda Staunton,

Rendező: Simon Curtis

Hivatalos tartalom: Az egyébként mindig békés Downton élete felbolydul, amikor Violet talányos bejelentést tesz: a birtokába került egy pazar villa a festői, dél-franciaországi tengerparton. Mint az várható, a család egyik része rögtön felkerekedik a napsütésben gazdagabb új vidék felé, ám az otthon maradók élete sem maradhat nyugodt, mivel egy nagymenő filmproducer úgy dönt, Downtonban szeretné leforgatni legújabb sikervárományos alkotását...

Imádott szereplőgárdánk visszatér egy második mozifilm kedvéért, és ezúttal csatlakozik hozzájuk Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye és Dominic West is ebben a remek humorú, csodásan nosztalgikus hangulatú, izgalmas, romantikus történetben.

Megtekinthető:

Szekszárd – máj. 16-18. - 17:00 óra

Bölcske – máj. 20 - 22. - 20:30 óra

Az elveszett város (12)

amerikai vígjáték, 92 perc

Szereplők: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Patti Harrison

Rendező: Adam és Aaron Nee

Hivatalos tartalom: A briliáns de zárkózott írónő, Loretta Sage (Sandra Bullock) pályája során mindig egzotikus helyekről írt a népszerű romantikus kalandregényeiben, melyek címlapján a Dash nevű hőst megjelenítő, jóképű borítómodell, Alan (Channing Tatum) feszít, aki erre a karakterre tette fel az életét. Miközben épp új könyvét promotálja Alannel, Lorettát elrabolja egy különc milliárdos (Daniel Radcliffe), mert azt reméli, hogy az írónő elvezeti őt a legutóbbi könyvében található ősi elveszett város kincséhez.

Alan bizonyítani szeretné, hogy a való életben is hős tud lenni, nem csak a könyvek lapjain, így nekivág, hogy megmentse a nőt. A megtörtént eseményeken alapuló történetet az Alul semmi rendezője vitte filmre – sok-sok érzéssel, humorral és szívekig hatoló dalokkal: olyan slágerek csendülnek fel a filmben, mint Katonafeleségekben a Don’t Go Breaking My Heart Elton Johntól, a Time After Time Cindy Laupertől vagy az Angels Robbie Williamstől.

Megtekinthető:

Paks – máj. 14. - 15:00 óra; máj. 15. - 15:20 óra; valamint máj. 22. - 13:15 óra

Bölcske – máj. 14-15. 18:15 óra

Doctor Strange az őrület multiverzumában

fantasy, 126 perc

Szereplők: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Patrick Stewart, Elizabeth Olsen

Rendező: Sam Raimi

Hivatalos tartalom: A Marvel Studios új filmje, a DOCTOR STRANGE AZ ŐRÜLET MULTIVERZUMÁBAN feltárja az MCU multiverzumának kapuját, és messzebbre merészkedik, mint eddig bármikor. Doctor Strange az ismeretlen felé veszi az irányt, és néhány új és régi misztikus szövetségessel az oldalán átszeli a multiverzum észbontó és veszedelmes alternatív valóságait, hogy megütközzhessen egy rejtélyes új ellenséggel.

Megtekinthető:

Paks – máj. 14., 16., 18., 19., - 17:25 óra; máj. 15., 17., 20., 21., 22. - 20:00 óra

A Rosszfiúk (12)

amerikai animációs vígjáték, 101 perc

SZEREPLŐK: Sam Rockwell, Awkwafina, Zazie Beetz

Rendező: Pierre Perifel

Hivatalos tartalom: Miután egy életen át legendás rablásokat hajtottak végre, öt hírhedt rosszfiú – Mr. Farkas, Mr. Kígyó, Mr. Piranha, Mr. Cápa és Ms. Tarantula – nekiveselkednek az eddigi legnehezebb kihívásnak... megpróbálnak jó útra térni. Még senki nem bukott ekkorát a megjavulással, mint a Rosszfiúk, a DreamWorks Animation új animációs filmjében.

A film Aaron Blabey bestseller sorozata alapján készült, amelyből 8.2 millió példányt adtak el világszerte. A rendező Pierre Perifel (A Kung Fu Panda filmek animátora), a forgatókönyvet Etan Cohen (Trópusi vihar, Keményítőkúra) írta.

Megtekinthető:

Bölcske – május 20-24. - 16:00 óra



Sonic, a sündisznó 2 (12)

kalandfilm, 120 perc

Szereplők: Jim Carrey, Idris Elba, James Marsden

Rendező: Jeff Fowler

Hivatalos tartalom: A világ kedvenc kék sündisznója visszatér a kalandok következő szintjére a SONIC A SÜNDISZNÓ 2-ben. Miután letelepedett Green Hillsben, Sonic minden vágya, hogy bebizonyítsa: megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy igazi hős legyen. Nem kell sokat várnia, hogy próbára tegye magát, ugyanis Dr. Robotnyik visszatér, ezúttal új társával, Knucklesszel, és egy smaragdot keresnek, amelynek ereje civilizációkat képes elpusztítani. Sonic összeáll saját segítőjével, Tailsszel, és együtt vágnak neki a világkörüli útnak, hogy megtalálják a smaragdot, mielőtt rossz kezekbe kerülne...

Megtekinthető:

Bölcske – május. 14-15. - 16:00 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu