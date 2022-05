A magyar kormány Város Civil Alap pályázatán sikeresen szerepelt a Colonia Alapítvány, több, mint 8 millió forintot nyert. – Az összeg lehetővé teszi az alapító okiratunkban is rögzített célok, tevékenységek folytatását – tudtuk meg Lőrinczné Dávid Mária kuratóriumi elnöktől.

Az önkormányzat civil szervezetének vezetője hozzátette, többek között ebből a támogatásból finanszírozzák idén és jövőre a virágosítási programjukat, az úgynevezett életfák ültetését, a középiskolásoknak szóló tanulmányi ösztöndíj-pályázat meghirdetését, a Terítéken… – közéleti beszélgetéseket, valamint a Virágos Bonyhádért! környezetszépítő kezdeményezést.

A családi pihenőparkban tavaly nagy sikert aratott szabadidős rendezvényüket pedig jövőre tervezik ismét megvalósítani. – Azt szeretnénk, hogy a városunk még szebb és élhetőbb legyen, ezért újabb köztéri padokat, hulladékgyűjtőket és virágtartókat helyezünk ki Bonyhád több pontjára – hangsúlyozta Lőrinczné Dávid Mária, aki köszönetet mondott Filóné Ferencz Ibolya polgármesternek, hogy szívén viseli az alapítvány működését, támogatását. Ugyanilyen hálás volt a lakosságnak és a kuratóriumi tagoknak is, akiktől szintén sok segítséget kap a civil szervezet.

– Szívből örülök annak, hogy újult erőre kapott a szervezet azáltal, hogy a nemrégiben megválasztott elnökség ötletes és életképes célokat valósít meg az itt élők javát szolgálva – nyilatkozta Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere úgy fogalmazott: könnyű velük együtt dolgozni, mert azok a környezetszépítő, közösségteremtő és építő kezdeményezések, amelyeket megfogalmaznak, összhangban vannak a város vezetésének céljaival.

Ezek közé tartozik a közterületek parkosítása is, amelynek újabb lépcsőfokaként a napokban is számos palántát ültettek el a Bonycom Nkft. munkatársainak közreműködésével a körforgalomnál és a hivatal előtt. – Számos pályázat szól az önkormányzatoknak, de vannak olyanok is, amelyeken kizárólag a civil szervezetek indulhatnak. Ezért is nagyon fontos az alapítvány és annak eredményes működése – jegyezte meg a polgármester.