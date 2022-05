Délután a varázslatos képességű Micike Bohóc örvendeztette meg a gyerekeket műsorával, akik hol tátott szájjal, hol tombolva követték a csalafinta utasításokat. Persze a szülőket is megmozgatták: hol az apukák táncoltak baby sharkot, hol az anyukák követték az előírt ütemet.

A rendezvényre ellátogatott a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke is. Kardosné Gyurkó Katalin kifejezte örömét, hogy 25 év után is aktívan működik az egyesület, és felidézte a kezdeti nehézségeket. Kiemelte a jelentőségét, hogy megtörtént a generációváltás, ahol az utódok, az alapítók leszármazói is töretlen lelkesedéssel viszik tovább a gyermekkorukban erről az egyesületről és az egyesületben szerzett élményeiket.

A habparti volt a nap fénypontja

A családi nap fénypontját, a nap záróeseményét a hatalmas, piros, vízzel teli hasú tűzoltóautó produkálta. A gyerekek teljes létszáma a lehető legtöbb ruhát ledobva izgatottan, madárrajként együtt mozogva várakozott, amíg a Tolnai Önkéntes Tűzoltók előkészítették a habpartit. A hangulat a tetőfokára hágott. Megtelt a part visítozó, szaladgáló, vizes-habos gyerekekkel. Így vált teljessé a nap.

Minden benne volt ebben a napban, amit csak egy gyermek magának kívánhat! A hab elvonult. Elvonultak a tűzoltók is. A szárazra törölt gyerkőcök még egyszer „csak még egy utolsót” játszottak az aznapi kedvenc játékukkal. A felnőttek eközben összepakoltak, rendet raktak. A családok mosollyal az arcukon búcsúztak el egymástól. Tudják, hogy jövőre ugyanilyen jó lesz. Amíg a nap újra eljön, addig is az egyesületben sok szuper élmény vár még rájuk.