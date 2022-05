Mint azt megírtuk, a PTE KPVK konferenciatermében tartott eredményhirdetéssel zárult kedden a Shoot4Earth - Forgass a Földért című, 24 órás nemzetközi filmmaraton. A filmkészítő világjáték idei díjazottjainak alkotásait alább tekintheti meg.

DÍJAZOTT MAGYAR FILMEK - Különdíjas és a diaszpóra filmek 2. helyezettje, valamint az egyik legfiatalabb résztvevő:

Vörös Dávid

DÍJAZOTT MAGYAR FILMEK - 3. helyezett:

Water Is Life

DÍJAZOTT MAGYAR FILMEK - 2. helyezett:

Nowadays

DÍJAZOTT MAGYAR FILMEK - 1. helyezett:

GAIA

NEMZETKÖZI KÜLÖNDÍJ:

Treasure

NEMZETKÖZI KÜLÖNDÍJ ÉS A DIASZPÓRA FILMEK LEGJOBBJA:

We serve what you deserve

NEMZETKÖZI KÜLÖNDÍJ:

Xavier Garcia_Half is enough

NEMZETKÖZI DÍJ - Legjobb operatőr:

A Whole Other World

NEMZETKÖZI DÍJ – 3. Helyezett, illetve Legjobb operatőr díj - az operatőr Ujvárosi Áron

GAIA

NEMZETKÖZI DÍJ - 2. helyezett, Legjobb szerkesztés, Legjobb vágás

Nasty Coffee

NEMZETKÖZI DÍJ - A legjobb filmek járó díj, A Jíri Menzel emlékdíj, A legjobb eredeti zene

STOP