– Milyen gazdasági évet zártak 2021-ben?

– Az előzetes terveinket sajnos kicsit alulmúlta a tavalyi év, nagyjából a 2020-as évet ismételtük – válaszolta Liszácz Mihály. – Nem különösebben jó vagy rossz az eredmény. Voltak nem várt események, ezek az eredeti terveink megvalósítását sajnos olykor felülírták. Ilyen volt maga a gépkocsihiány. Viszonylag sok olyan megrendelésünk volt, amelyeket normál esetben, rendes szállítási idővel kalkulálva a tavalyi évben adtunk volna át, és a múlt év számait növelték volna, ám a késedelmek miatt ez sajnos idén fog realizálódni. Ez körülbelül 1,7–1,8 milliárd forintos árbevételt jelent, ami áthúzódik erre az esztendőre. Nem elhanyagolható befolyásoló tényező, hogy a cég történetében legjelentősebb beruházás és fejlesztés tavaly valósult meg a központi telephelyünkön, Pécsett. Ennek menedzselése is erőforrásokat vont el.

– Milyen fennakadásokat okoz a háborús helyzet?

– Eddig „csak” chiphiánnyal küzdöttünk, most már a szállítási határidők meghosszabbodásával is kalkulálnunk kell, ami az alapanyaghiánynak köszönhető, de itt van a kábelkorbács kérdése is. Sajnos ez a helyzet egyre rosszabbodik. Erre nem tudunk hatással lenni, márkánként, típusonként korlátok vannak a rendelésre is. Az ellátási lánc hiányos, így mindenképpen fennakadásokkal kell együtt élnünk. Az óriási kamatemelés, infláció, árfolyam-növekedés mind-mind negatívan érint bennünket is, mint minden iparágat. Ezek együttesen fejtik ki negatív hatásukat mind összgazdasági szinten, de ránk és az ügyfélkörünkre nézve is. Mindenképpen kisebb árbevételre számíthatunk ebben az évben. A nyitott rendeléseink száma drasztikusan megnőtt, így a jövőbeni bevételünk feltorlódik, ez némi reménnyel kecsegtet.

– Milyen stratégiát tudtak felállítani erre az évre?

– Annak vagyunk hívei, hogy ne essünk letargiába, és a problémák nem azért vannak, hogy megijedjünk, hanem hogy előrevigyenek minket. Kreatív, más típusú feladatokat ró ránk ez a helyzet, mint egy ideális, jól menő időszakban. Az elmúlt két év eredményeként a használtautó-piacon is hiány keletkezett, így részben egy másik értékesítési stratégiát kellett választanunk. Igyekszünk a használtautó-kínálatunkat bővíteni. A vevőszolgálati tevékenységünk legnagyobb fejlesztésén vagyunk túl, tavaly kezdtük, de erre az évre is áthúzódott. A kapacitást megkétszereztük, bizonyos területeken megháromszoroztuk. Igyekszünk ezt az erőt minél nagyobb hatékonysággal kihasználni és növelni a potenciálunkat.

– Van kapacitásuk, tervük egyéb fejlesztésekre idén?

– Vannak folyamatban lévő fejlesztések és beruházások, melyek dilemmát is okoztak, hogy megvalósítsuk-e vagy halasszuk-e el? A mostanra kialakult nehéz helyzet viszonylag erős és stabil állapotban ért minket. Szoktam mondani, hogy ha éhezni kell, akkor a kövér ember éhezze ki magát először sovánnyá, mert a sovány meghal, mire a kövér lesoványodik. Igyekszünk a tartalékainkkal okosan bánni, nyilván a végtelenségig nem lehet. Próbálunk költségtakarékosak lenni, de ezt csak korlátok között tudjuk megtenni. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a tervben lévő fejlesztéseinket megvalósítjuk. Bízunk abban, hogy a nehézségek csak átmenetiek, nyilván nem mindegy, hogy három-öt hónapról, vagy évekről van szó. Minden telephelyünkön folytatjuk a még be nem fejezett energetikai korszerűsítést, napelemeket telepítettünk, ahol szükséges, nyílászárót cserélünk és a fűtést is megújítjuk.

Az energiafogyasztás csökkentése az egyik legfontosabb feladat, a lámpákat LED-világításra cseréltük. A másik nagy feladat az elektromos töltőállomások fejlesztése. Szekszárdon már van a nagyközönség számára elérhető töltőállomás, ezt szeretnénk a többi telephelyen is megvalósítani. Ezek speciális, egyedi töltők mind Tolna, mind Baranya megyében. Egyszerre négy gépkocsit tudnak tölteni, akár százötven kilowatt kapacitással, gyors töltéssel és emellett még két huszonkét kilowattos, lassú töltésre is képesek. A másik igen nagy fejlesztésünk az elektromos autók akkumulátorainak javítása lesz, ez speciális beruházást és fejlesztést igényel. Erre eddig csak Budapesten volt lehetőség, mi ezt a megyékben is elérhetővé szeretnénk tenni. Kollégáink továbbképzése zajlik, a szükséges eszközpark beszerzése is folyamatban van. Reméljük, hogy ezek a fejlesztések segítik a túlélést és a modern autóiparral való lépéstartást.

Gyors reakció

A 2020 március közepén bejelentett veszélyhelyzet kihirdetése utáni első hétfő délután minden telephelyvezetőt összehívtunk egy rendkívüli megbeszélésre – mondta a vezérigazgató. – Válságszituációk kezelésében sok tapasztalatot szereztünk már, így tudtuk, hogy a gyors reagálás fontos, de ügyeltünk arra, hogy ne kapkodjunk. Elemeztük a várható helyzetet, ennek megfelelően hoztunk meg bizonyos döntéseket. Sajnos ideiglenesen fel kellett függesztenünk a cafeteriakifizetéseket a munkavállalók részére, ám emellett deklaráltuk, hogy minden munkavállalót szeretnénk megtartani, a pandémia miatt senkit nem kellett elbocsátani.

Sok tesztautót kivontunk a forgalomból, így azok üzemeltetését nem kellett fizetnünk. Az első három hónap eladási számai áprilisra rémisztően, mintegy nyolcvan százalékkal visszaestek, de szerencsére májusra már kicsit jobbá vált a helyzet. Ezután még mindig sok költségcsökkentő intézkedést hoztunk, melyek segítették a vállalatot a túlélésben, például a rövidített munkaidő. Telephelyenként természetesen voltak különbségek, ezeket is mind figyelembe kellett vennünk.