Matematika vizsgákkal folytatták a végzős középiskolások az írásbeli érettségit kedden reggel. Heilmann Józsefné, a szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója elmondta, 15 teremben folytak a vizsgák, az intézményben középszinten 98-an maturáltak matematikából, ahol különösebb esemény nélkül zárult a mai érettségi nap.

– Az iskola történetében idén írtak legtöbben emelt szintű matek írásbelit, amelynek oka, hogy ebben az évfolyamban nagyon erős volt a matematika tagozatos csoport. A 23 diákból 19-en jelentkeztek emelt szintű vizsgára, akik elsősorban műszaki vagy közgazdász pályára készülnek. A középszintű írásbeli 180, az emelt szintű vizsga pedig 240 percig tartott. A diákok az immár két éve megváltoztatott időpontban, 9 órakor kezdhettek neki a feladatoknak – ismertette a keddi nap történéseit az igazgatónő. A diákok többsége szerint barátságosabb volt az idei közép- és emeltszintű feladatsor is.

– Többünk véleménye szerint sokkal könnyebbek voltak a feladatok és jobban sikerült a vizsga, mint amire számítottunk – fogalmazott egy garays diák. Mészáros Petra, akinek a továbbtanulásához szükséges a jó eredmény, négyesre számít. Bakó Péter, szintén itteni végzős is hasonló véleményen volt, szerinte a feladatok nem voltak nehezek, de meg kellett dolgozni a jó jegyért, különösen a dolgozat második felében. Belátta, gyakorolhatott volna többet, de a jegyet illetően így is magabiztos: bár nem számít bele a továbbtanulási pontjaiba, akár ötös is lehet.

Emelt szinten vizsgázót is kérdeztünk: Hamar János úgy fogalmazott, típusfeladatokat kaptak, amelyek nem voltak nehezek, hiszen sokat gyakorolta őket, de a a koordinátageometriával megszenvedett. Péri Kata Luca tavaly nem jutott be a vágyott helyre a megemelt ponthatárok miatt, így idén újra vizsgázott, amelyről úgy érezte, a korábbinál könnyebben ment. Az eredményeket illetően 70-80 százaléknak kell meglennie a sikeres felvételihez, úgy érzi, idén ez menni fog.