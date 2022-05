Ugyanígy fogalmazódnak meg az életutak, mikor találkoznak, akik a szakmát, mesterséget, később netán hivatásuk alapját szolgáló tudást a szakmunkásképzőben, technikumban, szakiskolában szerezték meg.

Most egy ilyen, kvázi országos érettségi találkozót, szakmai randevút szervez a Mathias Corvinus Kollégium Közgazdasági Iskolája. Keresi, kéri azokat, akik úgy 30 éve, tehát 1987 és 1993 között érettségiztek, szereztek szakmát, kezdték felnőtt életüket, töltsenek ki egy kérdőívet, hogy ebből kiderüljön, hogy új világunkban milyenek lettek a rendszerváltás táján középiskolát végzett diákok. Mennyire valósultak meg a hajdani álmok, hogy jobban sikerült-e életük a hajdan jó tanulóknak, vagy boldogabbak-e azok, akik az alacsonyabbra tett lécet ímmel-ámmal átugrották. Nekik a felnőtt élet egyet jelent a rendszerváltás utáni első három évtizeddel. Mi is történt azóta? Mit is adott nekik ez a három évtized?

Ezt méri fel az MCC, az „Integet a múlt – Ilyenek voltunk: 30 év kérdőíve” című kutatása. A kérdéseket a 30evkerdoive.hu internetes oldalon lehet megtalálni, s válaszolni azokra június 5-ig. A válaszadás egyébként olyan, mint egy teszt, egy okos játék, melynek során a feleleteket adók maguk is, felelevenítve a múltat, mérlegre teszik sorsukat.