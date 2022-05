Az elmúlt időszak eseményei és az előttünk álló évek várható kihívásai miatt az energiapolitika, az energiaforrások beszerzése, az energiabiztonság garantálása kőkemény politikai kérdéssé válik a jövőben – figyelmeztetett Szijjártó Péter az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának szerda délelőtti meghallgatásán.

– Ezért a hazánk energiabiztonságával kapcsolatos kérdések, az energiaforrások beszerzéséhez vezető tárgyalások lebonyolítása, a magyar kormány képviselete az unió energiatanácsában és a jövőbeli legnagyobb energiapolitikai beruházásunk, Paks II. a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz kerül – jelezte.

– A nukleáris energia a legkiszámíthatóbb, a legkiegyensúlyozottabb, előállítása a legolcsóbb, emellett a legkörnyezetkímélőbb is, hiszen a jelenlegi paksi működés éves szinten 14 millió tonna szén-dioxid kibocsátását előzi meg, amely nagyjából megegyezik a teljes magyar közlekedési szektor kibocsátásával – emelte ki Szijjártó Péter.

Mint mondta, a kormány a következő négy évben is elkötelezetten dolgozik majd hazánk energiaellátásának garantálásáért, de ennek a feladatnak az ellátása a mögöttünk hagyott 12 évet is tekintve most lesz a legnehezebb.

– Ezért a Paks II. építésének felgyorsítása, mielőbbi rendszerbe állítása, diverzifikációs törekvéseink folytatása és a nemzeti energiaellátás biztonsága melletti következetes európai kiállás fogja meghatározni az energiapolitikával és ezáltal némiképpen a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos álláspontjainkat is – fogalmazott a régi-új külgazdasági miniszter. Azt is elmondta, az első beton beöntése a jövő esztendőben, 2023 második felében történhet meg. A kormány célja az, hogy a két új blokk működése a lehető leghamarabb, még ebben az évtizedben megindulhasson, amelyre Szijjártó Péter reális esélyt lát.

– Felgyorsítjuk a Paks II. projektet, mert a jelenlegi helyzetben különösen fontos stratégiai-politikai kérdéssé vált az ország energiabiztonságának garantálása – reagált a bizottsági meghallgatás kapcsán Süli János, a Külgazdasági és Külügyminisztérium paksi fejlesztésért felelős leendő államtitkára, aki maga is részt vett az eseményen. – Az energetikai önellátás arányának fokozatos növelése különösen fontos magyar érdek, amely hosszú távú biztonságot és kiszámíthatóságot ad a lakosság és a vállalkozások számára egyaránt – fogalmazott a paksi szakember.