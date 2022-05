Dr. Kiss Rajmundot, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Diplomáciai Műhelyvezetőjét arról kérdeztük, miként lehetnek, lehetnének hatásosabbak a szavak, mint a fegyverek?

– Fegyver még nem oldott meg háborút. Előbb-utóbb a felek mindig tárgyalóasztalhoz ülnek és diplomáciai tárgyalások útján megegyeznek. A lényeg, hogy ez úgy történjen, hogy az egy fenntartható, pozitív, jó megoldás legyen mindkét fél számára, hiszen ha valamelyik fél nem elégedett, következhet egy újabb konfliktus, egy következő háború. Ezért is a diplomáciai tárgyaláson belül a legnehezebb a béketárgyalás. Hiszen emberek vagyunk, félelmeink, érzelmeink vannak, s legnehezebb ilyenkor az ilyen emberi tényezőt kiszűrni. Mindig kell egy képviselő fél, aki segít, és akiben mindenki megbízik.

A most dúló háborúban is folynak ilyen tárgyalások. Kiss Rajmund elmondta, remélhetőleg sikeresek lesznek. Hiszen az elmúlt hetekben láthattuk, hallhattuk, hogy beindult a diplomáciai nagyüzem. A német külügyminiszter Kijevben járt, az Európai Bizottság elnöke Budapesten tárgyalt, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, közben Hszi Csin-ping kínai elnök videókonferencián tárgyalt Olaf Scholz német kancellárral és Macronnal. Mindenki tárgyal mindenkivel, és talán ebből kialakul majd egy olyan közös, konszenzusos javaslat, amelyet el tud fogadni Oroszország és Ukrajna is.

Dr. Kiss Rajmund, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Diplomáciai Műhelyvezetője (Fotó: Makovics Kornél)

A műhelyvezető szerint az jó hír, hogy azonnal elkezdődtek az egyeztetések, az agressziót követően azonnal tárgyalóasztalhoz ültek a felek, és nem beszélnek róla, de tulajdonképpen ők most is online kapcsolatban vannak. Volt Beloruszban és Isztambulban is forduló, azóta elhidegült a viszony, a tárgyalás helyett inkább a fronton dúl a háború.

Az igazi a win-win megoldás lenne, amikor mindkét fél győztesnek, elégedettnek érezhetné magát. Arra a kérdésre, hogy a felek is törekednek erre, vagy ez inkább a közvetítők feladata, a szakértő azt válaszolta, inkább a békéltetők segíthetik ezt, mert a felek ragaszkodnak saját pozíciójukhoz. Attól függően, hogy mit értek el fegyverrel, milyen helyzetben tudnak tárgyalni egy terület feloldásáért vagy annektálásáért, hogy milyen területeket tudnak megszerezni. Kérdés persze, hogy egy közvetítő milyen praktikával érhet el sikert.

– A legnagyobb kihívás számára, hogy elfogadtassa magát mindkét féllel. Nehéz ma megmondani, melyik ország, melyik politikus lesz, aki ezt a feladatot felvállalja. Az biztos, hogy nem lesz egyszerű kibékíteni Ukrajnát és Oroszországot, vagy mondjuk ki, Putyin és Zelenszkij elnököket. Élnek a személyes sérelmek, a fronton elesett több ezer ember elvesztésének nyomasztó súlya.

A nemzeti érdek a béke

– Mi magyarok tudjuk, hogy történelmünk során több olyan békeszerződést erőltettek ránk, ami esetleg megágyaz egy következő konfliktusnak. Szeretném, ha ezt elkerülnék a felek, s nem három, négy vagy öt évre egyeznek meg, hanem hosszú távú, fenntartható béke lenne. Különben a másik fél addig vagy pénz gyűjt, vagy fegyvert, hogy visszavágjon – véli Kiss Rajmund.

– Hoztam magammal egy koncepciót, a PEACE-t – mondta az előadó. – Ebben, a béke szó betűihez kötődik egy-egy része a tárgyalási taktikának. Ennek lényege, hogy arra törekedjen a politikus, a főtárgyaló, hogy a nemzeti érdekeket képviselje, ne egyéni rövid, vagy hosszú távú politikai vagy gazdasági érdekeket. A nemzeti érdek pedig az, hogy béke legyen. Ez a legfontosabb.