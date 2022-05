A statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint a fogyasztói árak átlagosan 9,5 százalékkal haladták meg idén áprilisban az egy évvel korábbit. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt egy évben főleg az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett legjobban. Érdemes persze észben tartani, hogy az üzemanyag-árstop, az élelmiszerár-stop, illetve az energiaár-stop még a 9,5 százalékos általános infláció ellenére is jelentős segítség.

– Hüledezek a bolti árakon, szinte hetente emelkednek – mondta a 85 éves bátaszéki Konkoly Péterné Erzsi néni, aki már megtapasztalta – igaz akkor még gyermekként – a háború utáni nehéz éveket. A fiataloknak is meg kell tanulniuk spórolni amin csak lehet, különben a fizetésüket felélik. Én például, ha marad a kenyérből, azt megszárítom, majd ledarálom zsemlemorzsának, a drága bolti tészta helyett inkább magam készítem el a csuszának valót, két naponta főzök, a maradékot másnap, kicsit átalakítva fogyasztom el, például főzeléket egyik nap virslivel, másik nap tükörtojással.

Héjas Eszter szekszárdi olvasónk is megnézi, melyik üzletbe megy vásárolni.

– Mindig megnézem hol, mi akciós, több drága élelmiszerről már lemondtam, akárcsak a színes, női lapokról is, nem megyek naponta vásárolni, noha régebben így tettem. Most heti két alkalommal csak. Mindig összeírom előre, mit kell megvenni, és igyekszem ettől nem eltérni. És minden hónapban tízezer forintot félreteszek. Tudom, nem nagy összeg, de sok kicsi sokra megy, év végére már összejön annyi, hogy tudjak ajándékot venni a kislányomnak.

Bár a KSH mérése alapján fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,6 százalékkal nőttek országosan, azért ezalatt a rövid időintervallum alatt is bőven találni gigadrágulásokat. A legdurvábban például a rövidkaraj kilója, és a 10 darabos tojás átlagára lőtt ki, előbbi átlagosan 15,2, utóbbi 15,1 százalékkal lett drágább áprilisra márciushoz képest.

Megkérdeztük olvasóinkat, ők hogyan spórolnak?

Kellényi Barbara:

Mindig figyelem az akciókat és kifejezetten ár szerint vásárolok. Ha belefutok egy leárazásba, akkor többet is megveszek egyszerre abból a termékből, sőt, az önálló háztartással rendelkező családtagjaimra is gondolok. Nem szégyellem, hogy gyűjtöm a kuponokat és be is váltom ezeket. Vidéken élek, de Szekszárdon dolgozom, a megyeszékhelyen olcsóbban lehet vásárolni.

Kellényi Barbara. Fotó: Mártonfai Dénes

Tóth Ágnes:

Én tudatosabban vásárolok pár hónapja. Felírom előre egy cetlire, hogy aznap mit kell megvennem, igyekszem betartani, nem elcsábulni az akciók láttán sem. A munkahelyem közelében van két üzlet, mindig ott vásárolok. Ha máshol van egy nagyobb akció, akkor egyeztetünk otthon, és megoldjuk a vásárlást. Az utóbbi időben már nem veszek bulvárlapokat.