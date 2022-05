A helyiek ezt a szakaszt úgy hívják, hogy vörös kereszt, éppen az ott felállított vörös színű kereszt miatt. A parkolóban nem csak azok fordultak meg eddig is, akik hosszabb távra utaztak, jó hely ez arra is, hogy ott bonyolítsanak le egy-egy találkát, adásvételt. A környéken ez meg is látszik is sajnos, nagyon sok szemetet, hulladékot pakoltak itt le az emberek.

Pár héttel ezelőtt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai megtisztították a környéket. Pécsi Norbert Sándor, a cég kommunikációs osztályvezetője megkeresésünkre elmondta, a kérdéses helyszínen a korábbi években is folyamatosan tettek azért, hogy az illegális szemétlerakatok felszámolását megoldják, de azok sajnálatos módon mindig újra termelődtek.

– Az elmúlt időszakban ismét összegyűjtöttük az illegális hulladékot, növényzetgondozási munkákat végeztünk az esztétikusabb környezet érdekében és kamerákat helyeztünk ki a helyszínre. Így ha legközelebb valaki újra szemetelne a helyszínen, akkor a rendőrségen rögtön feljelentést is tudunk tenni ellene. Bízunk benne, hogy ezzel gátat tudunk szabni a szabálytalanságoknak, és így hosszú távon is rendeződhet a csomópont környezete – mondta Pécsi Norbert Sándor.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai Tolna megyében is megkezdték a felújítási munkálatokat. Az időjárás most ideális az aszfaltozáshoz. A társaság a teljes körű útfelújítások mellett a lokális javítási, vagyis kátyúzási, illetve nagyfelületű burkolatjavítási munkáit is folyamatosan végzi.

Idén több teljes körű felújítási munka valósulhat meg Bonyhád, Simontornya, Tevel, Fácánkert és Tolna belterületi szakaszainak egy részén, valamint Pálfa, Ozora, Nagyszokoly, Bikács és Nagyszékely térségében, mondta Pécsi Norbert Sándor.

Aszfaltozási munkák zajlanak a Bátaszék–Bonyhád, a Hőgyész–Dombóvár, a Gyönk–Hőgyész, a Nagykónyi–Koppányszántó, az Iregszemcse–Tabód, a Kocsola–Szakcs és a Bonyhád–Tevel összekötő utakon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be. A korlátozások és a javítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.