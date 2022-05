– Nagyon fontosnak tartottuk, hogy Gyapán is legyen egy közösségi ház. Ezért döntöttünk úgy tavaly, hogy megvásárolunk egy épületet – mondta Szabó Péter polgármester a TelePaksnak.

A hatvanas években épült ház teljes felújítása érdekében több pályázati forrást vesz igénybe az önkormányzat, amelyből a szakemberek az aljzatbetonozást végzik el, kicserélik a nyílászárókat, valamint a napokban cserélik a régi vízvezetékeket is. A ház jelenleg is nyitva tart, délutánonként konditermeként működik, hetente egy alkalommal ügyfélszolgálati iroda is üzemel benne. A távoli terv, hogy az épület akár családi eseményekre is igénybe vehető legyen.