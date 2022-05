Az is előfordul néhol, hogy nemrég felújított oktatási épületek ürülnek ki, válnak használaton kívülivé. Mórágyon is jól karbantartott, korszerű az iskola, mégis elterjedt a hír a közelmúltban arról, hogy a felsősök szeptembertől már máshol kezdik a tanévet. A polgármester, Glöckner Henrik tájékoztatása szerint az ügy még nem lezárt, a helyiek viszont egyértelműen elleneznék ezt: a képviselők, a német önkormányzat, a tantestület és a szülői munkaközösség tagjai is.

Hol tart az ügy? Az iskola a Tamási Tankerületi Központhoz tartozik. Ennek igazgatója, Csike Tamás elmondta, hogy minisztériumi döntésre várnak, mely május 31-ig születik meg, és június első hetében válik publikussá. Hozzátette, nem arról van szó, hogy „elvinnék az iskolát” vagy „elvinnék a felsősöket”, hanem átszervezés történhet. Eszerint a mórágyi intézmény beolvadna a cikói iskolába, s úgy működne tovább, de helyben.