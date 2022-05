A hírességek alkotó jelenléte egyébként nem egyedi eset. Ugyanis az első pillanattól kezdve a hazai filmszakma kiválóságai közül többen is csatlakoztak és támogatták a kezdeményezést. Szekszárdon Jancsó Miklós és Makk Károly filmrendezők voltak az első zsűri elnökei, de később szintén részt vett a bírálóbizottság munkájában Kardos Sándor Kossuth- és Balázs Béla díjas magyar operatőr, rendező, fotográfus és Pados Gyula, Balázs Béla-díjas operatőr. A zsűrizés késő délután még tartott, hiszen több mint száz munka érkezett világ különböző országaiból.

Kindl Gábor filmes szakember, a kezdeményezés ötletgazdája elmondta, hogy nemcsak Európából – például Angliából, Ausztriából, Németországból és Spanyolországból – , hanem a világ távoli helyszíneiről is érkeztek alkotások. Többek között Ausztráliából, az Egyesült Államokból, a Fülöp-szigetekről és Kanadából is. Hazai versenyzők is beneveztek, szűkebb pátriánkat, Tolna megyét dombóvári és szekszárdi stáb is képviseli. Figyelemre méltó, hogy viszonylag sok család úgy döntött, megméretteti magát. Több forgatócsoport települési nevet vett fel, így szerepelhet az alkotók között Barcs és Penészlek is.