- Társulatunk 2002-ben jött létre, azóta számos helyen felléptünk már. Kezdetben csak hobbi szinten jött össze a baráti társaság, de aztán az évek alatt egyre jobban kikristályosodott, hogy erre a show-ra van igénye az embereknek – tájékoztatta lapunkat Szepessy Bálint a társulatvezetője.

Ez egy elég speciális kategóriája a klasszikus cirkuszi artistáknak, ezért arra gondoltunk, hogy csak ezt kiemelve, magasabb szintre fejlesztve létrehozunk egy csapatot, amivel zsonglőr műsorokat fogunk előadni. A két fő profilunk a tűzzsonglőrködés, amivel most Simontornyán is felléptünk és a LED-zsonglőrködés, ami mondhatni, hogy egy stílusteremtő újdonság most még a világon – tette hozzá Szepessy Bálint.