Az ma már egyértelmű, hogy a nehéz emberi munkát is helyettesítő robotoké a jövő, így természetes, hogy ezzel az új tudománnyal megismerkedjen az ifjú generáció. A leendő ötödik osztályos diákokat hívta interaktív foglalkozásra az MCC a Babits Mihály Kulturális Központba, ahol másfél óra alatt egy nagyobb tejfölösdobozból, s néhány alkatrészből, tabletről irányítható, labdázó robotokat készítettek.

Ez egyébként beharangozója is volt az MCC Fiatal Tehetség Programjának, ősztől ugyanis újabb évfolyam indul, melyben az általános iskola ötödik osztályát kezdő fiatalok vehetnek részt a hagyományos oktatást kiegészítő képzésben. Itt a gyerekek tehetséggondozó képzés során érdeklődésüknek és képességeiknek leginkább megfelelő ismeretekkel gyarapodhatnak. Ez a program emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, egyben felkészíti őket a továbbtanulásra, pályaválasztásra.

Most a május elsejei Városi Retro Majális színes kavalkádjának részét is képző programban a szülőkkel érkezett iskolások az újrahasznosítható háztartási hulladékból robotot készítve informatikai ismeretek mellett környezettudatos szemlélettel is gazdagodtak.

Egy pécsi villamosmérnök, Vecsei Ákos irányításával a gyerekek sorra illesztették a dobozra vágott résekbe a robot LED-szemeit, a kerekeket, belülre az áramot adó elemcsomagot, felülre a robot agyát, majd vezetékekkel összekötötték az alkatrészeket. Bekapcsolták az irányító tabletet, s az azzal adott utasításoknak megfelelően pörögtek, fordultak, mentek előre, hátra a padlón a tejfölösdoboz-robotok.