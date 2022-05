– A pandémia miatt korlátozott volt a tavalyi mozgalmi évünk, online tartottuk például az éves gyűlésünket is. Egy rendezvényünket sikerült megtartani, ami a már hagyománynak számító nyárbúcsúztató volt. A világjárvány ellenére gazdaságilag pozitív évet zártunk, ugyanis a betervezett fejlesztéseket hiánytalanul meg tudtuk valósítani. Ennek köszönhetően az irodáinkat is fel tudtuk újítani. Új honlappal fogunk hamarosan jelentkezni, ahol bárki segítséget találhat az ország bármely pontján, például, ha lerobban az autója, vagy gyógymasszőrt, esetleg fodrászt keres az oldalon pár kattintással találhat számára megfelelő szolgáltatást. Sokan nem ismerik ugyanis az Ipartestületek Országos Szövetségének munkáját, a honlap által pedig a fiatalok körében is szeretnénk ismertebbé tenni – mondta el Palkó Tamás, a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület elnöke.

A testület új elnökét másfél éve választották meg, előtte a korábbi elnök, Gyurkovits Ferenc helyettese volt. Az előző elnök a kora miatt nem vállalta már a posztot.

Szintén a közelmúltban tartotta tisztújító közgyűlését a Völgységi Ipartestület. Antal Márton elnök elmondta, a pandémia miatt elmaradt a tavalyi évzáró gyűlésük, így a tavalyi éves beszámolót is most hagyták jóvá.

– A gyűlés zavartalanul ment végbe. Minden elnökségi tagot újraválasztottunk. Egy elnökségi tag nem tudta vállalni egyéb feladatai miatt a tagságot, Melcher Zsolt, aki helyett új elnökségi tagot kellett választanunk Szabó Gáborné Hartmann Mária személyében, mivel az elnökségnek héttagúnak kell lennie.

A gyűlésen az eddigi változásokról, felújításokról, karbantartási munkákról volt szó. A pandémia ellenére a testület munkáját zavartalanul folytathatta, bár rendezvényeket nem szervezhettünk. Az ukrán háború menekültjeinek elhelyezésében segítettünk a Szabadkeresztény Egyház közreműködésével. A rászorulókat a szabad üzlethelyiségeinkben szállásoltuk el – tájékoztatta lapunkat Antal Márton elnök.