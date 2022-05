Nem csak a versenyzők, de a nézők is az ország több pontjáról érkeztek a lovas sportot kedvelő gerjeniek egyik kedvenc rendezvényére, amely a falunap mellett a másik legrégebbi ünnepük. Az időjárás kedvezett a szervezőknek, eső, de még zápor, zivatar sem akadályozta a viadalt, sőt talán kicsit túl meleg is volt, amelyet leginkább a közönség érezhetett meg, akik ezúttal is szép számban érkeztek a rendezvényre.

A lovas megmérettetésre érkezőket a sportesemény mellett kirakodóvásár, a gyerekeket ugrálóvár, arcfestés várta. Szombaton délelőtt a díjhajtással indult a sportesemény, majd délután 14 órától az akadályhajtás következett. Vasárnap kora délután a legkedveltebb versenyszámmal, a maratonhajtással folytatódott a Gerjeni Lovasnapok, amelyre a három futam közül talán a legtöbben voltak kíváncsiak.

A maratonhajtás egyébként Gerjen határában, a Gödröknél, a lovas pályán indult, egy öt kilométeres bemelegítővel, majd a megszokott módon hét épített akadály várta a hajtókat. A versenyzőknek többek között dombon kellett fel-, le-, majd vizes akadályon keresztül hajtaniuk. A futamot természetesen az nyerte, aki a leggyorsabban haladt át ezeken. Az egyes versenyszámokat eredményhirdetés zárta, az idei Gerjeni Lovasnapok vasárnap kora este a díjátadóval fejeződött be.