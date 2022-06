Sosem voltunk egy hangoskodó párt, de szeretnénk hangot adni magunkról, mondta az elnök. Aktív szervezetről van szó, egy folyamatosan bővülő pártról. Az utóbbi években a dolgok nem mindig jó irányban indultak el a város politikai életében, sajnos sok uniós forrást, pályázatot nem sikerült megvalósítani, mondta Máté István.

Lokálpatrióta szervezet a KDNP szekszárdi csoportja, ezért hívják azokat, akik úgy gondolják tudnának mit tenni a városért, és szeretnének ott lenni, ahol a dolgok történnek, akkor csatlakozzanak a városi szervezethez. Hamarosan elkészül a KDNP szekszárdi szervezetének honlapja is, azon keresztül is lehet jelentkezni, de akár személyesen vagy telefonos megkeresés útján is.

A jelmondatuk: Isten, haza, család, kiegészül azzal, hogy: Szekszárd. A szekszárdi szervezet tagjai kéthavonta tartanak összejövetelt, az Arany János utcai irodájukban, de ha rendkívüli a helyzet, akkor soron kívül is üléseznek, mondta az elnök.