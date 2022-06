A fiatalabbak pedig az online tanulás témakörében is küldhettek be fotókat. Az érdeklődés minden képzeletüket felülmúlta, hiszen több mint tízezer fotó érkezett. Ezekből választották ki a legjobb 101-et, amelyből 48 érkezett Bonyhádra – és látható augusztus végéig a város rendezvényterén.

Bonyhád példaként szolgál a népcsoportok együttélésére, közösen elért sikereire

– Különösen kedves számomra, hogy a mai napon itt lehetek, hiszen ahogy már a korábbi találkozásainkon is megoszthattam önökkel, magam is felvidéki leszármazott vagyok, ugyanis anyai nagymamám Nyitrán látta meg a napvilágot. A Jóisten különös útjai folytán német ajkú és Bukovinai székely nagyszüleim is ezen a vidéken telepedtek le – fogalmazott köszöntőjében a program folytatásaként a művelődési központban Szabó Tibor.

Bonyhád alpolgármestere a vendégcsoportok fellépését megelőzően kifejtette, városuk csodálatos példát nyújt arra, hogy a történelem traumáira milyen választ adhat egy település közössége, amikor is megmutatja, hogy a különböző nemzetiségű lakosság miként tud békésen együtt élni. És nem csak együtt élni, hanem együtt felépíteni egy élhető, prosperáló kis várost, amely büszke hagyományaira, kultúrájára, és fontos hangsúlyt helyez a Bonyhádról elszármazottakkal való kulturális kapcsolattartásra. Végül köszönetet mondott a találkozót szervező helyi felvidéki egyesületnek szerepvállalásáért.