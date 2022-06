A feltétel az volt, hogy bográcsban készített, helyben főtt ételt kellett elkészíteni, illetve pogácsákat lehetett még sütni. Mindenkinek magának kellett gondoskodnia az alapanyagokról.

Nagy volt a lelkesedés, mondta Mathész-Pajor Anikó, aki a szervezést vállalta el. A zsűri az ízeket, az ételek illatát és magát a tálalást is pontozta. Az első három versenyzőt díjazták arany fakanállal, a legtöbb pontot a kakaspörkölt kapta, melyhez kapros-túrós galuskát is kínáltak az alkotók.

A szombati nap azonban nemcsak a főzésről szólt, hanem a várdombiak közös szórakozásáról is, hiszen a helyi iskolások, óvodások zenés programmal készültek, de játszott a Medinai tamburazenekar is, volt Buci bohóc, borkóstolás, egészségsátor, ahol vérnyomást, vércukorszintet mértek, illetve a bátrabbak felülhettek a rodeó bikára is. Ez utóbbi „meglovaglása” nagy kihívást jelentett, és derültséget váltott ki a közönségből.