Egy másik, aktív kliens alkoholizmusáról beszélt. Elmondta, hogyan lett alkoholfüggő és mennyi minden kellett ahhoz, hogy elérje a gödör alját, amikor már saját magának képes volt beismerni, hogy változtatni kell és ez segítség nélkül nem fog menni. – Komoly fizikai és egészségügyi problémákkal küzdöttem az alkoholizmusom miatt, és hiába mondták, hogy meg is halhatok, nem jött el a fordulópont.

Korábban is találkoztam a RÉV-ben Kálóczi Andreával, de nem voltam őszinte, és nem is akartam igazán akkor változtatni. A fordulópont akkor jött el, amikor elvesztettem a családomat, gyermekeimet, a munkámat és a barátaimat. Elmondta, a RÉV segítségével elindult ez új és nehéz úton. Rengeteg pozitív változást hozott az életébe ez a folyamat, ismét van munkája és a gyermekeivel is bensőséges a kapcsolata. – Ezek a józanság ajándékai, s bennem is megérett a vágy, hogy másoknak segíthessek.

Az ünnepség Hódi Kata meséjével folytatódott, mely szimbolikusan a RÉV házat mutatja be, ahol mindenki, aki megfáradt, megsérült és meg szeretne pihenni, az itt menedéket talál. A felújított épületben több konzultációs szoba, csoportszoba, vizesblokkok, teakonyha és közösségi tér is helyet kapott, melyeket az itt dolgozókkal együtt Felföldi László megyéspüspök megszentelt, megáldott, és hálát adott azért, hogy ez a közösség ilyen mérföldkőhöz érkezett.