Kezünkben a digitális jövő, ez volt a szlogenje a megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumában megtartott keddi rendezvénynek. És valóban, egy olyan gyártásszimulációs eszközt adtak át, melyet pár éve még a fantasztikus filmekben lehetett csak látni.

Katona Gábor, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. projektvezetője elmondta, a robotkarokkal is megáldott gép a diákokat segíti majd a tanulásban. Egy egész gyártási folyamatot tud bemutatni. Ebből a gépből tíz darab készült el, és egy került Szekszárdra. Az ára pedig meghaladja a 155 millió forintot.

A rendezvényt Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja nyitotta meg, aki elmondta, a most átadott eszköz használatát a tanárok is folyamatosan tanulják. A céljuk az, hogy olyan szakembereket képezzenek a szakiskoláikban, akik nem csak az elméleti, de a gyakorlati területen is megállják a helyüket.

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, nem irigyli a mai fiatalokat, mert olyan mértékben fejlődött a digitalizáció, melyhez nem könnyű alkalmazkodni. A magas színvonalú ismeretek elsajátítását jól szolgálja a most átadott szimulációs eszköz. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke pedig felidézte azt az utat, ami az elmúlt harminc évben történt a szakiskola fejlődésében.

Katona Gábor hozzátette, a projekt célja, hogy hozzájáruljon a mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóinak ipari automatizálási, vezérlési technológiák és rendszerek alkalmazására történő felkészítéséhez, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztéséhez.