Az ünnepségen dr. Balázs Gábor megyei katasztrófavédelmi igazgató elmondta Horváth Béla, egykori paksi tűzoltóparancsnok munkássága kulcsfontosságú volt a megye életében. – Horváth Béla egy olyan meghatározó személyisége volt Tolna megyének és Paksnak, aki több mint húsz éven keresztül igazgatta, irányította a paksi parancsnokságot. Több parancsnokot ő maga nevelt ki, ő volt számukra a példakép, csakúgy mint nekem is.

A miniszter felhatalmazásával a Paksi Atomerőmű első négy blokkja építésének és a tűzvédelmi követelményeknek az érvényesítését is ő végezte. Az a hagyaték, amit most itt látunk, amit Horváth Béláné Marika most nekünk elhozott, az a töredéke annak a szellemi hagyatéknak, amit az egykori tűzoltóparancsnok maga után hagyott, ami valójában jelen van Tolna megyében – mondta el dr. Balázs Gábor.