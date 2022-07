Tóth István 57 éves, bogyiszlói polgármester. Russel Smith 59 éves, az USA-ban, Georgia államban élő bíró. Semmit nem tudtak egymásról, azt se, hogy létezik a másik. S ha valami fatális véletlen folytán összefutottak volna egy nemzetközi konferencián, vagy egy nyári üdülőhelyen, akkor sem fordult volna meg a fejükben, hogy rokonok lehetnek. Pedig azok. DNS-vizsgálatot végeztettek, s ezt az eredményt dobta ki a gép.

– Családfakutatás és apai ági kutatás is megrendelhető egy houstoni intézettől – mondja Tóth István. – Küldik az egységcsomagot, a garatról kell váladékmintát venni és eljuttatni hozzájuk. Kétszer húszezer forint körüli összegről beszélünk; nem vészes. Megéri, mert érdekes összefüggésekre derülhet fény.

A georgiai bíró a múlt héten Bogyiszlón járt. Találkozott a távoli rokonnal. Az apai ági leszármazotti vonal tisztán nyomon követhető, de náluk nem ez a helyzet. Nekik még külön-külön el kell végezniük a saját családfakutatásukat, hogy rábukkanjanak a kapcsolódási pontra. A nyomok a Kiskunságba vezetnek.

– Azt tudom – idézi fel a családi krónikát Russel Smith –, hogy a nagyanyám, Osváth Vilma ment ki Amerikába, 1909-ben. A felmenői kiskőrösiek voltak. És a bogyiszlói polgármester is egyik ágon arról a vidékről származik, tehát a szálak ott futnak össze.

Nagy szerepe volt a rokonok összehozásában Balogh Attilának, aki főállásban Szekszárdon, a kormányhivatalnál dolgozik, de szabadidejében, már 12 éve családfakutatással foglalkozik. Először a saját székely elődeivel kapcsolatban vizsgálódott, aztán másoknak segített az ügyintézésben.

– Már vagy 150-200 ember fordult hozzám – tájékoztat a részletekről –, s én szívesen megosztom velük az ügymenettel kapcsolatos tapasztalataimat. Az apai vonal kutatása 119 dollárba kerül, a családfa-, az unokatestvér-kutatás pedig 50-80 dollár közötti összeg, a bonyolultságtól függően. A nyálkahártya-kaparékmintát kell elküldeni. Az apai kromoszóma fix lenyomat az időben. Akár tízezer évre is vissza tudjuk követni az ősöket. Az anyai öröklési lánc visszakeresése nehézkesebb, és csak rövidebb időszakig göngyölíthető fel.

Y kromoszómát csak az apa adhat át

A genetikai alapú családfakutatás itthon és külföldön is egyre népszerűbb. A tudományos tények és eredmények megkérdőjelezhetetlenek. Mint minden új kutatási területnél, itt is megjelennek a kapcsolódó és résztudományok: etnicitáskutatás, vallásantropológia, filogenetika, genetikai távolságmérés stb. A legismertebb nemzetközi családfakutató szervezet a houstoni FTDNA, mely a világ bármely pontjáról beküldött garatváladék-mintát kielemzi. Apai ági kutatást is végeznek. Az embernek 46 kromoszómája van: 22 pár testi és egy pár nemi kromoszóma. A nőkre az XX, a férfiakra az XY nemi kromoszóma jellemző. Az Y kromoszómát csak az apa adhatja át. Ezért ez a vérségi kapcsolat jól nyomon követhető, akár évezredekre visszamenőleg is.