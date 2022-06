A Vöröskeresztnél minden évben büszkén köszöntik önkénteseit, akik nélkül a csapatmunka nem lenne hatékony. Ők azok az eltökélt és elkötelezett segítők, akik a közösségükben élő embereknek támogatást, gondoskodást és életmentő szolgáltatásokat nyújtanak.

Az elmúlt hónapokban számos olyan válsággal kellett megküzdeni, amire senki nem számított. Mint elhangzott, minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy ismét egyensúlyba kerüljünk és visszatérjünk alapvető humanitárius elvünk, az „emberiesség” gyökeréhez és jelentéséhez. Ezért a Világnap kulcsüzenete: „Higgy a kedvesség erejében!” A május végi ünnepélyes rendezvényen megyénkben tíz önkéntes kapott kitüntetést.

Gulyás Katalin megyei igazgató köszöntötte dr. Kis Máriát, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének elnökét, valamint Kissné Hóner Magdolnát, Országos vezetőségi tagot, a meghívottakat és minden jelenlévőt.

Az elismeréseket oklevelek átadásával kezdték. Barteczka Mária Zsófia, a szedresi alapszervezet vezetőségi tagja elismerő oklevelet kapott Ifjúsági Vöröskeresztes tevékenységéért. Már gyermekkorában is részt vett az elsősegélynyújtás népszerűsítésében és a versenyekre való felkészülésben, középiskolás kora óta pedig az adminisztrációs munkákból és az adományok szállításából is kiveszi a részét.

Az Év Önkéntese Elismerő Oklevelet Serfel Anett, a nagyvejkei alapszervezet elnöke kapta. Lakóhelyén több alkalommal is szervezet ruhagyűjtést, valamint adományok kiosztásában és gyűjtésében is aktívan segédkezik. Vöröskeresztes tevékenységéért „Bronz” fokozatú kitüntetést hárman is kaptak.

Baloghné Keresztes Judit tagsága előtt is önkénteskedett, rendszeres résztvevője a karácsonyi gyűjtéseknek, ruha és adományok kiosztását koordinálja Györében, és vér­adókat is toboroz a településen. Nagyné Bencze Éva, a tengelici szervezet elnöke hosszú évek óta közreműködik a vér­adások szervezésében, segít a központi adományok szállításában és azok kiosztásában is.

Tóth Lászlóné a Paks-Szekszárd-Bonyhád területi szervezetének megyei küldötte aktív szervezője családi napoknak, egészségnevelő programoknak, segíti a véradás szervezést és az adományok kiosztását, szállítását.

Vöröskeresztes tevékenységéért „Ezüst” fokozatot ketten kaptak. Mészáros Józsefné a dunaföldvári alapszervezet aktív területi önkéntese rendszeresen ad vért, és a véradó mozgalom iránti elhivatottsága, hűsége nélkülözhetetlen. Kosarasné Novotni Ildikó megyei vezetőségi tag szociális, kulturális programok szervezésében, lebonyolításában, karácsonyi gyűjtésben, csomagok készítésében és azok kiosztásában segédkezik. Vöröskeresztes tevékenységéért „Arany” fokozatot kapott Kissné Hóner Magdolna, aki aktívan segíti a napi operatív munkát, és kiemelt támogatója az ifjúsági tevékenységnek, valamint az egészségnevelésnek.

Szintén „Arany” fokozatot nyújtottak át dr. Hegedűs Imre megyei alelnöknek. Vállalkozó orvosként nemcsak a városi, hanem a megyei tevékenységekre, feladatokra is széles rálátása van.

Heidt János az Elsősegélynyújtás Népszerűsítéséért Emlékéremmel gazdagodott. Az Országos Mentőszolgálat aktív dolgozójaként már több mint tíz éve önkéntesként vesz részt elsősegélynyújtó programok szervezésében és lebonyolításában. Több alkalommal tartott ingyenes előadásokat és tanfolyamot is a szekszárdi nyugdíjas-alapszervezetnek, és a Vöröskereszt Hősképző programjának elkötelezett résztvevője.