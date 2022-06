Az ötnapos programsorozatban kötött időrend szerint élnek a táborozók. Reggelente tornával kezdtek, majd változatos, érdekes foglalkozásokkal töltötték meg a napot és minden este meghatározott időben fújtak takarodót. Alaki, harcászati, elsősegély, túlélés és önvédelmi ismereteket tanultak itt, de mindemellett volt sorverseny, akadálypálya, számháború és menetgyakorlat is. Nagyon fontos, hogy nem kiképzés zajlik, nem katonának nevelünk a gyerekekből. Azt szeretnénk, ha az ötödik nap végén élményekkel gazdagodva, mosolyogva menjenek haza a gyerekek.

A táborba az ország különböző pontjairól érkeztek a vállalkozó szellemű tinédzserek, közülük hárman már visszatérők. Jelentkezni interneten lehetett, és igen nagy érdeklődés övezte a programokat, hiszen az online felületen két hét alatt be is telt az összlétszám, ami harminc fő. Sajnos néhányan betegség miatt nem tudtak eljönni, így huszonhat gyermek, három rajra elosztva vett részt a táborban. A nemek aránya a fiúk felé tendál, de akadt öt bátor lány is.

A gyerekek visszajelzései alapján évről-évre javítanak a tábor programjain. (Fotó: Makovics K.)

Nem volt semmilyen jelentkezési feltétel, csupán a korosztályt kötötték ki. – A helyszín adottságai ráadásul azért is különlegesek, mert itt az erdő közepén a természet veszi körül a gyerekeket, nincs térerő és nincs semmi, ami elterelné a figyelmüket. Egy kicsit talán önállóságra és fegyelemre is tudtuk őket tanítani és érdekes módon az elfoglaltságok miatt nem is hiányzott a résztvevőknek a technológia. Jobban magukra voltak utalva a feladatokkal, ez növelte a kitartásukat és formálta a személyiségüket is.

A programokért nyolc foglalkozásvezető felelt, valamint három mentor kadét – akik a Szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium tizedik évfolyamos tanulói – őket a tanulmányi eredményeik alapján hívtunk meg a táborba, hogy rajparancsnoki posztban mentorálják a résztvevőket. A tábor parancsnoka Jakab Attila százados, a zászlóalj kiképzőszázad századparancsnoka is egyben. A programokról visszacsatolást kérünk a gyerekektől egy kérdőív formájában, ezek az információk és élmények segítik a jövő évi tábor szervezését és így mi is látjuk, mi az ami a legjobban megmozgatja őket – tette hozzá Gyenes Alexandra törzsőrmester.